Visite sur le chantier de dragage du lac Ahémé: 8 millions de m3 de sable et 200ha de terre déjà récupérés

Le ministre José Tonato échange avec les responsables du chantier

Plus de 8 millions de m3 de sable, plus de 200ha de terre récupérés, un lac Ahémé plus profond et donc plus propice à la production halieutique, apparition de nouvelles espèces de poissons dans le lac. Tel est le constat fait, le vendredi 7 avril 2023, par le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, sur le site de dragage du lac Ahémé, à Djondji Houncloun, dans la commune de Ouidah.

De quoi s’agit-il : Pour voir cela, le ministre et sa délégation ont tenu sur place une séance de travail avec les acteurs de ce projet pilote avant de s’ébranler sur le lac et ses chenaux. Un parcours de plus de deux heures en barque motorisée pour longer en tous ses sens ce lac qui mouille plusieurs communes à la fois. Etaient présents à cette tournée, les populations riveraines du lac et leurs représentants, les responsables de l’Agence pour le Développement intégré de la Zone Économique du Lac Ahémé et ses Chenaux (ADELAC) et de l’opérateur de dragage retenu pour la réalisation des travaux, la Société China Harbour Engineering Company Limited (CHEC), spécialisée dans les grands travaux d’infrastructures portuaires, maritimes et lagunaires. Ce projet lancé en janvier 2022 par le Chef de l’Etat vise à désensabler ce lac dans lequel entre l’océan Atlantique par l’embouchure de la Bouche du Roy. Et du fait de ce phénomène naturel, le lac et ses chenaux étaient remplis de sable, rendant très difficile toute activité de pêche et de navigation. Depuis près de 50 ans, les populations riveraines attendaient ce dragage, étant entendu que toute la biodiversité autour de ce complexe lagunaire était en péril. L’opération de dragage couvre 80ha sur les 80km2 environ que couvre le lac Ahémé. Elle a permis d’approfondir le lac qui est passé d’une profondeur de 0,4m à 10 ou 7 m par endroits en période de basse marée. Il s’agit d’une opération pilote appelée à être généralisée, une fois que l’évaluation sera faite et les leçons tirées.

Qu’en disent les autorités : « Le dragage proprement dit est terminé », a indiqué José Didier Tonato. Mais il ajoute qu’il y a encore des infrastructures comme des passerelles et des débarcadères qui seront construites. La dynamique actuelle est de savoir quels sont les travaux confortatifs qu’il convient de faire pour rendre le dragage durable et pérenne. « Il y a eu quelques impacts négatifs qui ont été pris en charge », a reconnu le ministre qui a indiqué qu’il continue la discussion avec les populations touchées afin de solder les problèmes posés. « Le projet s’est mené dans les meilleurs dispositions techniques et de respect de l’environnement. Je suis très satisfait de la manière dont les choses se sont passées », a-t-il dit. José Didier Tonato a annoncé qu’une mission de dragage est également prévue pour le lac Nokoué et la lagune de Porto-Novo, « pour restituer aux populations un écosystème productif qui respecte également les normes environnementales », a-t-il souligné. Mais en aval de tout ce travail, se trouve le développement touristique. Et à cet effet des hectares de mangrove, de cocotiers et d’acacia ont été plantés sur les espaces dégagés grâce au dragage. Pour Victor Awoulou-Fassinou, chef de l’arrondissement de Djègbadji, parlant au nom des populations, cette initiative du gouvernement est à saluer. « Le travail a été fait dans une zone stratégique. C’est pourquoi on parle de dragage pilote. Et à partir de ce dragage pilote, nous allons tirer les leçons pour évoluer vers les autres zones », a-t-il dit. Il a indiqué que des espèces halieutiques qui ne sont plus pêchées depuis des décennies dans la zone, ont commencé par apparaître. « Le dragage a des effets bénéfiques », reconnait le chef d’arrondissement. Les terres fermes gagnées grâce au refoulement des sédiments issus du dragage peuvent servir à faire des aménagements touristiques, du maraichage et de la pisciculture. Mais il admet qu’il y a des effets collatéraux qui nourrissent les ressentis de la population. « Ce sont des désagréments qui sont connus depuis longtemps. C’est normal », a-t-il avoué. Le projet qui prend fin en juillet prochain a touché la zone critique de Djondji-Houncloun et devrait impacter les populations de Ouidah, Comè, Bopa et Grand-Popo. Il a permis de réaliser des réserves biologiques qui sont des espaces aménagés pour la pêche, pour permettre aux essences aquatiques de se multiplier et alimenter progressivement le lac avec des alevins qui vont devenir de gros poissons avec le temps.

Entre les lignes : Le projet pilote de dragage du lac Ahémé coûte 21.178.559.372 francs CFA, entièrement financés sur le Budget National. Les travaux de ce dragage pilote lancés par le gouvernement le 27 janvier 2022 s’inscrivent dans le cadre des actions du Programme Intercommunal de Réhabilitation du Lac Ahémé et ses chenaux (PIRA).

Olivier ALLOCHEME