 Léger remaniement technique du gouvernement: Talon retire le volet Coopération à Agbénonci et le confie à Wadagni

Patrice Talon, président de la République

Le président Patrice Talon a opéré le mercredi 05 avril 2023 un léger remaniement technique de son gouvernement. Ce remaniement intervient dans deux ministères. Il s’agit du ministère de l’Economie et des finances et celui des Affaires étrangères et de la coopération. Le volet ‘’coopération’’ n’est plus dans les attributions du ministère des Affaires étrangères. Désormais, Il est ajouté aux prérogatives du ministère de l’Economie et des finances. Le « Ministère d’État chargé de l’économie et des finances » deviendra donc le « Ministère d’État chargé de l’économie, des finances et de la coopération » et celui du « Ministère des affaires étrangères et de la coopération » sera désormais appelé « Ministère des affaires étrangères ». Il faut souligner que le chef de l’Etat est resté dans la logique de ne pas changer ‘’l’équipe qui gagne’’. Lors d’une conférence de presse avec le président du Niger, début mars 2023 à Cotonou, Patrice Talon avait écarté l’idée d’un remaniement en profondeur contre toutes les attentes. Il a plutôt fait savoir qu’il est satisfait de la performance des membres actuels de son gouvernement.

Assise AGOSSA