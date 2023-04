Participation de Moele-Bénin aux législatives de 2023: Jacques Ayadji et ses militants bientôt en séminaire d’évaluation

Le parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) organise un séminaire d’évaluation de sa participation aux élections législatives de janvier 2023, la dernière semaine de ce mois d’avril. L’information a été rendue publique à travers un communiqué en date du vendredi 7 avril 2023. Cette rencontre a pour objectif de tirer les grandes leçons du scrutin législatif de janvier 2023 et de faire des propositions concrètes pour l’enracinement du parti dans chaque circonscription électorale. Selon le président du parti, Jacques Ayadji, « Moele-Bénin s’active à repartir sur de nouvelles bases pour son meilleur ancrage en lien avec les prochaines joutes électorales ». Dans le même ordre d’idée, le Bureau politique national projette l’organisation en juillet 2023 du deuxième congrès ordinaire du parti. Il faut dire que ces décisions interviennent à la suite de la session extraordinaire du Bureau politique national tenu le dimanche 02 avril 2023 à Cotonou. Cette session a permis de relancer les activités du parti trois mois après les élections législatives du 08 janvier 2023. Elle a été également l’occasion pour les participants de débattre de la participation de Moele-Bénin à ce scrutin et d’esquisser des perspectives. Tout en félicitant chaque militant de Moele-Bénin pour les résultats obtenus lors des élections législatives, le président du parti, Jacques Ayadji, a loué l’engagement constant des uns et des autres. À l’issue des débats, la nécessité d’organiser un séminaire d’évaluation à brève échéance a été retenue en vue de faire un bilan exhaustif de la participation de Moele-Bénin au scrutin législatif de janvier 2023. Ainsi, le Bureau politique national a retenu l’organisation d’une retraite-bilan au cours de la dernière semaine du mois d’avril 2023.

