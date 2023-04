Audience au ministère de l’enseignement supérieur: Eléonore Yayi échange avec le SG du CAMES, Souleymane Konaté

La ministre en charge de l’enseignement supérieur, Eléonore Yayi Ladékan, s’est entretenue dans la matinée du mercredi 05 avril 2023, avec le nouveau secrétaire général du Conseil Africain et Malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), Souleymane Konaté. L’audience s’est déroulée dans le cabinet de la ministre au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Au terme des discussions avec l’autorité ministérielle, le SG du CAMES, Souleymane Konaté a eu également une séance de travail avec les recteurs des universités publiques. Il s’est agi au cours de cette rencontre, de savoir les attentes du Bénin vis-à-vis du Conseil Africain et Malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). Le SG du CAMES, Souleymane Konaté repart satisfait de sa visite. A la fin des audiences, il a exprimé toute sa satisfaction. Profitant de cette occasion, il a adressé ses remerciements à l’endroit du chef de l’Etat, Patrice Talon, qui a mis en exergue la vision du CAMES. Celle de faire du CAMES, l’institution de référence en matière d’évaluation scientifique, mais également un outil d’intégration académique au service du développement des Etats membres. « Nous sommes ravis des échanges issus de cette audience. Une audience initiée dans le cadre de la tournée de CAMES afin de présenter la nouvelle équipe dirigeante à ses Etats membres », a-t-il ajouté.

You cannot copy content of this page