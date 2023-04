Conditions de détention des prisonniers: Wilfried Houngbédji rassure les OSC  

Vues : 8

Le gouvernement a le devoir de traiter les uns et les autres de la même manière conformément à ce que les textes ont prévu. Telle est l’assurance du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji aux Organisations de la Société Civile, qui se préoccupent des conditions de détention des prisonniers. C’était au cours d’un entretien à la Télévision Nationale, que le porte-parole du gouvernement s’est prononcé sur le sujet. Wilfried Léandre Houngbédji trouve que les divers appels des Organisations de la Société Civile s’inscrivent dans leurs différents rôles. Mais, il rassure dans le même temps, que le gouvernement a le devoir de les traiter conformément aux dispositions en vigueur. ‹‹ Il doit les gérer de la même façon suivant ce que les textes ont prévu, suivant les catégories d’infractions qui ont amenées les uns et les autres et ce que ça appelle comme pratique pénitentiaire ››, a expliqué Wilfried Léandre Houngbédji. A l’en croire, les organisations de défense des droits de l’homme jouent bien leurs rôles. « Les activistes de la société civile et des droits de l’homme aussi font bien leurs rôles », a-t-il dit. Dans ses explications, Wilfried Léandre Houngbédji a fait savoir que le Bénin rêve de faire encore mieux ce qu’il fait. ‹‹ Nous rêvons tous de faire encore mieux ce que nous faisons déjà aujourd’hui pour que notre pays soit un exemple en tout point de vue attractif ››, fait-il comprendre avant d’ajouter que ‹‹ les textes de la République sont les textes de la République. Ceux qui sont en vigueur aujourd’hui, c’est ça que nous appliquons en attendant les nouveaux textes ››.

Alban TCHALLA