Excellence en milieu scolaire: Les Clubs Rotary, Rotaract et Interact d’Abomey-Calavi récompensent les meilleurs en dictée

Vues : 4



La neuvième édition de la Dictée du Rotary a vécu. Elle a été organisée cette année par le Rotary Club d’Abomey-Calavi, son partenaire le Rotaract et son filleul l’Interact de la même commune. L’édition de cette année s’est tenue, le samedi 25 mars 2023, à la Bibliothèque Bénin Excellence de la Fondation Odon Vallet de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi. Le premier de ce concours a pour nom Kam Sié Luc, élève en classe de terminale au complexe scolaire Jean-Michel le Faucon de Calavi.

Photo d’ensemble après la remise des prix

Ce que vous devriez savoir : C’est une tradition qui dure depuis neuf ans. Le Rotary Club d’Abomey-Calavi ensemble avec ses Clubs Rotaract et Interact d’Abomey-Calavi ont tenu le pari d’organiser ce samedi 25 mars 2023 leur concours dénommé la Dictée du Rotary. Il s’agit d’une activité traditionnelle des clubs Rotary de l’espace francophone auxquels se sont joints le Rotaract, partenaire du Rotary Club et l’Interact, club filleul du Rotary Club d’Abomey-Calavi. Ce concours se tient habituellement en janvier, mais a été différé cette année par les organisateurs. Au total 132 élèves venus de six collèges y ont participé. Administré par des professeurs de français, le texte de la dictée a été tiré du roman du Guinéen Alioum Fantouré intitulé Le cercle des tropiques. Les candidats ont concouru suivant deux niveaux. Au niveau 1, ce sont les élèves des classes quatrième jusqu’en seconde et le niveau 2 regroupe les candidats des classes première et terminale. Ils ont été soumis au texte du même auteur, mais avec des longueurs différenciées selon les niveaux.



Qui sont les gagnants : Au terme de la compétition, les cinq premiers gagnants sont Kam Sié Luc du complexe scolaire Jean-Michel le Faucon qui prend la tête du classement suivi de Wankpo Agostino du CEG 1 Godomey, Ahyi Mireille du complexe scolaire Jean-Michel le Faucon, Mètchonou Adélaïde et Gnimansou Orian tous deux du complexe scolaire Ste Félicité. Ils font partie des 20 premiers ayant reçu des prix au terme du concours. Mais tous les autres participants à cette initiative sont repartis chez eux avec des lots de consolation. Quant aux trois meilleurs établissements, ils ont reçu des trophées. Il s’agit du complexe scolaire Jean-Michel le Faucon, du CEG1 Godomey du complexe scolaire Ste Félicité.

Qu’en disent les responsables : Parlant au nom des clubs organisateurs, le président du Rotary Club d’Abomey-Calavi, Jean-Paul Lègonou, a indiqué que ce concours entre dans l’un des axes stratégiques de son club service, à savoir la lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme. Au titre de cet axe, des aides ont été portées à certains élèves démunis. A la rentrée scolaire, en septembre 2022, ce sont 140 élèves démunis du CEG Maria-Gléta qui ont bénéficié de kit de fournitures scolaires. La mise en œuvre de la Dictée du Rotary permet de promouvoir l’excellence en milieu. Selon le président du Rotary Club d’Abomey-Calavi, elle promeut également la lecture. La Dictée du Rotary est aussi une séance de sensibilisation aux différentes professions. Cette année, les participants ont eu droit à des professionnels qui leur ont parlé de métiers comme les sages-femmes, les experts-comptables, les douaniers, gestionnaires de ressources humaines. « Nous voudrions que l’année prochaine, il y ait plus de candidats », souhaite le président du Rotary Club d’Abomey-Calavi Jean-Paul Lègonou.

Remise de cadeaux à un apprenant



Entre les lignes : Le Rotary Club d’Abomey-Calavi a été créé depuis 22 ans. Il compte actuellement 50 membres avec à son actif diverses œuvres d’assistance sociale dont des dons de mobiliers scolaires, des adductions d’eau, etc. quant au Rotaract Club, il constitue la section des jeunes de Rotary, avec les jeunes de 18 ans et plus. C’est un mouvement mondial de jeunes leaders qui trouvent des solutions innovantes aux problèmes les plus pressants de leurs communautés. En ce qui concerne l’Interact, il compte en son sein des adolescents de 12 à 18 ans qui sont motivés et inspirés par les Rotary Clubs grâce au service et par la même occasion sont encouragés à devenir des citoyens responsables dans le monde.

Olivier ALLOCHEME