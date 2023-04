1ère édition du championnat scolaire d’Afrique: Les représentants du Bénin dans les groupes B

Vues : 7

Déjà en Afrique du Sud où, elles vont prendre part à la première édition du championnat scolaire d’Afrique, les équipes de football garçons et filles de certains établissements scolaires africains sont fixées sur leurs adversaires. C’est à l’issue du tirage au sort constitutif des poules tenu à Duban, le mardi 4 avril 2023 (veille du lancement de la compétition). Et ce qu’on retient est que les deux équipes (Ceg Ste Rita chez les garçons et Ceg Cobly chez les filles) qui représentent le Bénin à cette compétition ont hérité du groupe B de chaque catégorie. Les garçons seront en compagnie des établissements Salima Secondary High School de Malawi, C.S. Ben Sékou Sylla de la Guinée et Royal Giants High School de l’Ouganda. Les filles joueront contre leurs homologues des établissements Ceg Mfilou du Congo Brazza, Anse Boileau des Seychelles et École Ibn Khattab du Maroc.

AFRICAN SCHOOLS FOOTBALL CHAMPIONSHIP SOUTH AFRICA 2023

MASCULIN

POULE A

1 – Clapham Secondary High School (SOUTH AFRICA)

2 – CS Horizons (RD CONGO)

3 – École Boulawech Boumerdes (ALGERIE)

POULE B

1 – Salima Secondary High School (MALAWI)

2 – C.S. Ben Sékou Sylla (GUINÉE)

3 – Ceg Sainte Rita (BENIN)

4 – Royal Giants High School (OUGANDA)

FEMININ

POULE A

1 – Edendale High School (SOUTH AFRICA)

2 – Fontaine Gate Dodoma Sec Scholl (TANZANIA)

3 – Scan AID (GAMBIA)

POULE B

1 – Ceg de Mfilou (CONGO)

2 – Anse Boileau (SEYCHELLES)

3 – Ceg Cobly (BENIN)

4 – École Ibn Khattab (MAROC)

Anselme HOUENOUKPO