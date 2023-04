Audiences à l’Assemblée nationale: Les ambassadeurs du Koweït et du Canada chez Vlavonou

Etant présent au cours de l’audience, le Directeur de l’Institut parlementaire du Bénin, DjimanFatahou estime que les échanges avec l’ambassadrice du Canada près le Bénin devraient permettre de renforcer la coopération entre le Parlement du Bénin et celui du Canada et de faire profiter l’IPAB.

Pour la diplomate canadienne, des questions relatives à la coopération entre les Parlements des deux pays, la promotion en politique des femmes, la gouvernance parlementaire avec l’arrivée de l’opposition, la contribution de l’Institut parlementaire du Bénin au profit du député…sont au cœur des échanges entre les deux personnalités. « …C’est la première fois que je rencontre le président de l’Assemblée nationale du Bénin. Je dois reconnaître que c’est une opportunité pour moi de parler de la nouvelle législature avec le président de l’Assemblée nationale. Nous avons également parlé des femmes qui sont passées à 29 au Parlement actuellement grâce aux réformes; de la gouvernance parlementaire avec l’arrivée de l’opposition surtout avec l’avantage que le président de l’Assemblée nationale a fait longtemps l’opposition. Nous avons par ailleurs parlé des relations entre le Bénin et le Canada. En 2022, les deux pays ont fêté les 60 ans de relations diplomatiques. Ainsi nos échanges ont porté sur le renforcement de cette coopération. Pour finir, au cours de cette audience, il m’a été présenté le fonctionnement et les missions de l’Institut parlementaire du Bénin… », a déclaré Lee-Anne Hermann à la presse parlementaire.

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a successivement reçu en audience le jeudi 30 mars 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo, Lee-Anne Hermann et Meshal Ahmad Almansour, respectivement ambassadrice du Canada près le Bénin et ambassadeur du Koweit près le Bénin.

You cannot copy content of this page