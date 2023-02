Congrès de l’Alliance Panafricaine pour la Justice Climatique: Dr Najwa Bourawi de Tunisie élue par ses pairs

Vues : 4

Il s’est tenu du 13 au 14 février 2023 à Addis-Abeba, le Congrès Général de l’Alliance Panafricaine pour la Justice climatique (PACJA). Plus de 150 délégués issus de plus de 1000 OSC africaines se sont réunis pour non seulement planifier la feuille de route de l’alliance pour les trois prochaines années, mais aussi décider celui qui dirigera le PACJA. Et c’est Dr Najwa Bourawi de Tunisie qui a été élu par ses pairs.

Dr Najwa Bourawi de Tunisie élue

Que faut-il comprendre : Fondée en 2009, PACJA est le plus grand mouvement africain de lutte pour la justice climatique. Il rassemble plus de 1000 Organisations de la Société Civile réparties dans 51 pays. Depuis sa création, cette alliance continentale a permis de révéler l’Afrique et sa participation active aux Conférences des Parties (COP), où se font les grands débats et les prises de résolutions par rapport aux changements climatiques.

Entre les lignes : Les objectifs de ce grand rassemblement sont entre autres : faire le bilan de performance de l’année 2022 par rapport au plan d’action de février 2022 ; capitaliser les leçons apprises des initiatives de 2022 ; documenter les success stories ; puis développer un plan d’action stratégique en se basant sur les leçons issues des différentes réflexions. La délégation béninoise « Designated National Platform » a participé activement aux travaux préparatoires et à l’Assemblée Générale à l’issue de laquelle les différentes commissions techniques siégeant au sein du Comité de Coordination Continentale ont été mises en place.

Les membres de la délégation béninoise

PACJA Bénin s’engage pour la justice climatique : Le PACJA se lance un nouveau défi, celui de passer à la version 2.0 en renforçant les capacités de ses membres, en redynamisant les mécanismes de coopération avec les Mairies, les structures locales et toutes les parties prenantes. Le Bénin par la voix de ses représentants a rassuré le Congrès de sa volonté de contribuer à la concrétisation de la vision de PACJA, celle de travailler pour la justice climatique au profit des peuples africains qui sont les plus vulnérables aux effets des changements climatiques, et qui dans le même temps, ne contribuent qu’à un très faible taux d’émission des gaz à effet de serre. C’est sans nul doute, le moment pour la jeunesse consciente de se revêtir d’un engagement sans faille pour sauver la planète et ne plus permettre que les mêmes erreurs du passé ne se répètent et n’impactent négativement les générations à venir.

Par ailleurs : Il faut dire qu’au terme des travaux ; 10 personnalités ont été élues dans le Conseil Exécutif Continental du PACJA pour les trois prochaines années. Le Bénin a été fortement représenté aux travaux à Addis-Abeba. La délégation « Designated National Platform » du Bénin est dignement représenté à ce Congrès par trois de ses dignes fils qui travaillent activement pour la justice climatique en Afrique et dans le monde. Au nombre de ceux-ci figurent le Dr. Gérard AGOGNON, Fondateur du journal « l’Évènement Précis », M. Maximin K. DJONDO, Directeur de l’ONG Benin Environment and Education Society, et M. Salem AYENAN, jeune activiste du Climat et de l’Environnement, Secrétaire Général de l’ONG Jeunes Engagés pour la Solidarité, la Paix et le Développement.

Photo de famille des participants aux travaux

Les 10 personnalités ont été élues au Conseil Exécutif Continental du PACJA

Dr Najwa Bourawi ; présidente du Conseil Exécutif Continental

Yonas Gebru Gebreegziabher ; vice-président

Tracy Sonny du Botswana : trésorière et présidente des finances et de l’administration

Prof. Muawia Shaddad ; président du conseil consultatif

Grace Ampomaa Afrifa ; présidente de l’éthique et de l’arbitrage

Ahmed Sekou Dialo ; président de la commission de recrutement et de qualification,

Augustin Njamnshi ; président des affaires techniques et politiques

Robert Muthami ; membre du conseil d’administration Continental

Samson Malesi Shivaji ; membre du conseil d’administration Continental

Isaiah Esipisu : membre du conseil d’administration Continental

Salem AYENA (Coll.)