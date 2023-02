A la suite de leur élection au parlement: Les 28 députés Démocrates signent des engagements de fidélité au parti

Vues : 5

Les responsables du parti se veulent prudents. Ce jeudi 23 février 2023, s’est tenue au siège du parti les Démocrates à Cotonou, une cérémonie peu ordinaire. Les 28 députés élus sur la liste de cette formation politique de l’opposition ont été appelés à signer des engagements de fidélité aux idéaux et aux orientations politiques du parti. Tous les 28 élus dont le président même du parti, Eric Houndété ont apposé leur signature sur le document apprêté pour la circonstance. Face à la vague des démissions, adhésions et autres mouvements de transhumance observés à la veille des dernières législatives, le parti Les Démocrates, tenait à prendre très tôt des garde-fous en exigeant des élus, des engagements fermes et écrits qui peuvent servir de faire-valoir en cas de besoin, selon une source interne au parti. Cette mesure vise aussi à renforcer la cohésion entre le parti et ses représentants à l’assemblée nationale, selon la même source. A travers cet acte, le parti Les Démocrates entend réduire aussi le risque de voir ses mandants suivre une voie autre que celle tracée par le parti.

La cérémonie de signature desdits engagements quoique très sobre ce jeudi, a a connu la participation de l’ensemble des membres de la coordination nationale des Démocrates. A l’occasion, les valeurs et les principes fondateurs du parti ont été rappelés dont la lutte contre la corruption et la défense des libertés démocratiques. Après la signature du document de fidélité au parti, les députés démocrates ont de vive voix rassuré leurs responsables de leur engagement à continuer à travailler pour le bien du peuple béninois.

Christian Tchanou