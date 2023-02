Handball/Championnat saison 2022: Champion, Adjidja Hbc fête son titre avec faste

Vues : 3

Le capitaine de Adjidja Hbc et le Vp Jean Sodji remettant le trophée au Général Fructueux Gbaguidi

De quoi s’agit-il : Surprenant vainqueur du championnat professionnel de handball saison 2022, l’équipe masculine de Adjidja Hbc a été honorée. C’est à travers un déjeuner au cours duquel le trophée a été présenté au Chef d’Etat-major général des armées, Général Fructueux Gbaguidi. Ce rebdez-vous festif a eu lieu le samedi 18 février 2023 au centre St Charbel d’Akpakpa et a connu les présences des responsables du comité exécutif de fédération béninois de Handball avec à leur tête, le président Sidikou Karimou. Il a été l’occasion pour le vice-président du club, Jean Sodji, et le président Sidikou Karimou de faire des doléances en vue d’une bonne préparation de l’équipe pour qu’elle puisse représenter «dignement» le Bénin sur le continent très prochainement. Des doléances que la hiérarchie militaire accepte d’ores-et-déjà satisfaire, surtout qu’elle ambitionne faire des forces armées le vivier du sport national, le temple d’où émergent les grands champions.

Que disent les responsables : Premier à prendre la parole pour souhaiter la bienvenue aux invités, Jean Sodji, vice-président de Adjidja Hbc, a d’abord laissé entendre sa joie de mission accomplie. «Nous sommes réunis pour célébrer un titre acquis sur de hautes luttes. Mais surtout sur la base de la détermination. Aujourd’hui, nous sommes à l’étape de compte rendu après action » ; a-t-il fait savoir précisant «nous avons toujours dit que nous sommes venus bousculer la hiérarchie au niveau du handball. Nous n’avons pas fait que bousculer cette hiérarchie, nous l’avons sérieusement renversé». Il a ensuite fait savoir que ce qui attend l’équipe est plus grand. «Il s’agit désormais pour nous d’aller représenter non l’armée béninoise mais le Bénin», a également déclaré Jean Sodji qui entend conduire Adjidja Hbc à «faire une représentation digne sur le continent». Pour sa part, Sidikou Karimou, pdt fédération béninoise de handball a souligné «vous avez remporté un championnat pour lequel vous n’étiez pas favoris. Vous avez pris l’engagement et vous l’avez fait. Pour la prochaine saison, vous serez l’équipe à abattre». Il a enfin plaidé que la hiérarchie militaire prenne vite les taureaux par les cornes afin d’offrir une bonne préparation à l’équipe qui va représenter le handball béninois sur le continent très prochainement. «Nous connaissons tous les dates auxquelles se tiendront les compétitions continentales. Je souhaite que la hiérarchie militaire fasse quelque chose dès maintenant pour permettre à l’équipe d’Adjidja Hbc d’avoir une très bonne préparation pour de représenter dignement le Bénin», a laissé entendre le président Sidikou Karimou. Heureux de la performance de l’équipe masculine, le Général Fructueux Gbaguidi, Chef d’Etat-major général des armées, a félicité les joueurs, les entraineurs et également les responsables de la section handball de Adjidja. «On ne devient pas champion par hasard. C’est à force de travailler et de bien s’organiser», a rappelé le Général avant d’ordonner «Vous êtes champions et vous devez l’être prochainement».

Par ailleurs : Il n’a pas manqué de donner des précisions sur la vision de l’Etat-major en ce qui concerne la pratique sportive au sein de l’armée. «Nous avons pour ambitions de faire de l’armée le vivier du sport béninois. Nous allons faire des recrutements orientés pour l’entrée massif des jeunes dans l’armée afin que de l’armée sortent de grands champions», fait-il savoir tout en s’engageant à la mise à disposition de l’équipe des moyens nécessaires pour sa participation au tournoi continental.

Anselme Houenoukpo