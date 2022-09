Renforcement des bénéficiaires du projet ‘’e-tchité’’: La CCI-Bénin accompagne la digitalisation de 1 000 MPME béninoises

Vues : 2

Job Biao, Chef projet Digitalisation des MPME

La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI-Bénin) renforce la résilience numérique des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) béninoises. C’est à travers son projet de digitalisation dénommé ‘’e-tchité’’ financé par l’Agence Française de Développement/Expertise France dont un atelier s’est ouvert du 22 au 3 octobre 2022 à Cotonou.

Qu’est-ce qu’il faut retenir : L’objectif général du projet ‘’e-tchité’’, est de soutenir la transformation numérique des MPME pour favoriser la continuité des activités pendant, après les pandémies de Covid-19 et tout choc extérieur. C’est dans cette dynamique que la chambre consulaire du Bénin a lancé cet atelier d’information, de sensibilisation et de formation des entreprises. En effet, la pandémie de la COVID 19 a mis à rude épreuve l’écosystème économique béninoise avec un fort impact sur les entreprises et les Micro Petites et Moyennes Entreprises. Les différentes études réalisées aussi bien par la CCI Bénin que ses Partenaires Techniques en l’occurrence I’ITC ont révélé que les entreprises ayant fortement investi dans les outils numériques et les technologies de l’information et de la communication, ont plus résisté aux effets de cette pandémie.

Que disent les experts : Pour le Coordonnateur du projet, Job Biao, l’initiative ‘’tchité’’, signifie en langue nationale «se relever». Rapprochée au numérique donne l’appellation ‘’e-tchité’’. D’où le projet de digitalisation des MPME dénommé ‘’e-tchité’’ qui permet aux entreprises de se relever grâce au numérique. Le projet intervient dans les régions économiques d’Abomey-Calavi, de Porto-Novo, de Lokossa, d’Abomey, de Parakou et de Natitingou. « Les capacités et compétences en digitalisation de 1 000 MPME béninoises au total seront renforcées sur une durée de 20 mois : 500 MPME par phase. Les bénéficiaires sont les Micro, Petites et Moyennes Entreprises béninoises formelles et informelles avec 50 % de femmes », a précisé le Chef projet. Selon le formateur, Joël Sossa, Consultant en marketing et stratégie digitale, l’enjeu est de pouvoir être présent sur les canaux digitaux. « Les PME n’ont pas de gros budget en matière de communication digitale et les plateformes permettent d’atteindre un grand nombre d’audiences avec un petit budget. Il s’agit de leur donner l’opportunité de pouvoir faire la promotion de leur activité », a-t-il dit.

Vue partielle des participants à l’atelier

De l’autre côté : Certaines activités ont été réalisées en amont et qui facilitent la programmation la tenue des différents ateliers d’information et de sensibilisation. Il s’agit de la conception d’une stratégie de digitalisation des MPME dont le document a été transmis aux principaux acteurs (ministères, structures du secteur privé, etc.) pour amendement. Il s’agit aussi de focus group organisés dans toutes les régions économiques d’intervention de la CCI Bénin du 28 juin au 14 juillet 2022 auxquels ont pris part de nombreuses MPME des trois secteurs d’activités à savoir le commerce, l’industrie et les services. Cette activité a permis de collecter leurs besoins en digitalisation qui se résument à travers sept points : information et sensibilisation sur la digitalisation, renforcement de capacités en technique de communication et marketing digital, renforcement des capacités pour l’usage du commerce électronique et d’autres plateformes d’opportunités et de mise en relation, utilisation d’une application ou logiciel de gestion de la relation client, utilisation d’une application ou logiciel de gestion d’entreprise en comptabilité, planification, ressources humaines, visibilité sur internet, accès à internet de bonne qualité à coûts réduits.

Alban Tchalla