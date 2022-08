Secteur éducatif: Le CNE mobilise les acteurs pour la réussite de la rentrée scolaire

Vues : 4

Vue partielle des participants au séminaire

Les membres du Conseil national de l’éducation (CNE) et les acteurs de la chaîne du secteur de l’éducation au Bénin sont en réflexion à l’hôtel Golden Tulipe le diplomate de Cotonou. Ces échanges se tiennent à la faveur du séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023 qui est à sa deuxième édition.

Ce qu’il faut savoir : En effet, le séminaire démarré ce mardi 23 août 2022 et qui va durer deux jours, s’inscrit dans le cadre du bon démarrage de l’année scolaire et universitaire 2022-2023. Les réflexions approfondies de ladite rencontre, se déroulent autour du thème : « Les réformes dans le secteur de l’éducation ; point de mise en œuvre : difficultés et perspectives ». Au terme de ces assises, il sera élaboré une feuille de route pour des actions à réaliser au cours de la rentrée prochaine. Pour y parvenir, les travaux se déroulent en trois grands groupes. A l’issue des travaux de ce séminaire, chaque ministère des trois ordres de l’enseignement va actualiser à la base des recommandations, ses documents programmatiques. Pour le président du Comité d’organisation, Alain Dossouhounlèyi, la période à laquelle ce séminaire intervient est très propice puisqu’au terme des travaux, chaque ministère pourra actualiser ses documents programmatiques. Il a souhaité que les participants mettent leur expertise pour l’enrichissement des débats en vue de disposer des informations de qualité devant servir à l’élaboration d’une feuille de route des activités de réussite de la rentrée.

Entre les lignes : A en croire le ministre en charge des enseignements primaires, Salimane Karimou, Chef de file des ministres de l’éducation la rencontre, le succès d’une année scolaire est forcément lié à sa bonne préparation. Il s’est réjoui que tous les acteurs de l’école se donnent la main pour une meilleure préparation de la rentrée. Il a également remercié le CNE pour cette initiative qu’il trouve heureuse. « Les recommandations de l’an dernier mis en œuvre régulièrement a permis de conduire une année scolaire et universitaire avec un résultat satisfaisant. Il souhaite que cette expérience soit perpétuée », a-t-il dit. Pour sa part, le président du CNE, Noël Gbaguidi pense qu’un déroulement sans anicroche d’une année scolaire et universitaire part de la tenue régulière de ces assises. « Les résultats de l’année dernière sont probants en raison des résultats appréciables obtenus. C’est pourquoi la volonté de renouveler cette activité a été affirmée. Des progrès indéniables sont réalisés », a-t-il précisé. Le président du CNE a rassuré que ce séminaire va permettre de recenser et programmer dans un chronogramme pertinent les activités prioritaires, utiles nécessaires pour la rentrée.

Par ailleurs : Etaient présents à l’ouverture des travaux de ce séminaire la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, les partenaires techniques et financiers, les recteurs des universités du Bénin, la Fédération et l’association des parents d’élèves. Notons que le CNE est un organe de coordination qui assure au sein du système éducatif national la cohérence des politiques, stratégies, normes et standards.

Alban Tchalla