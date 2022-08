Entrepreneuriat : Le sommet des jeunes bâtisseurs de l’Afrique ouvert à Cotonou

Vues : 1

Le présidium lors de la cérémonie

Permettre aux entrepreneurs et leaders du continent africain de se retrouver dans un même creuset sans concurrence afin de s’inspirer des meilleurs du continent et partager leurs expériences. Tel est l’objectif d’un sommet qui a été officiellement lancé dans la matinée de ce jeudi 18 août 2022 dans la salle bleue du palais des congrès de Cotonou.

Pour cette deuxième édition, le sommet permettra aux jeunes d’avoir la culture entrepreneuriale et la recherche de l’excellence dans leurs différents secteurs d’activités pour propulser le développement du continent africain. A l’occasion du lancement des activités, le président du comité d’organisation, Mathieu Adinsi a attiré l’attention des jeunes sur la préoccupation majeure : l’autonomisation des jeunes en matière d’épanouissement. Soutenant l’initiative, le président de l’ONG Secours Philanthropique, Joseph Vignonfodo a saisi l’occasion pour exhorter les jeunes à travailler ensemble pour accroitre leurs différentes activités. Pour lui, le sommet est une aubaine pour les jeunes développeurs pour présenter et montrer la qualité des idées innovantes dont dispose l’Afrique. La cérémonie a pris fin par la récitation du credo et le chant de l’hymne national. Des conférences vont meubler ce sommet qui va durer 3 jours en présence de plusieurs jeunes venus de la sous-région. Outre les assises, il est prévu un dîner de gala et une visite touristique des hôtes du Bénin pour leur faire découvrir les potentialités du pays. Il faut noter qu’il y a 10 prix qui seront octroyés par les organisateurs pour accompagner et encourager les jeunes dans l’entrepreneuriat.