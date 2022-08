Médiation de la CEDEAO en Guinée: Talon impliqué dans le choix de Boni Yayi 

Vues : 1

Boni Yayi, ex-président et actuel médiateur de la CEDEAO en Guinée

Pour la facilitation du dialogue politique entre l’organisation régionale Ouest-africaine, CEDEAO et les autorités de la transition en Guinée, le président Patrice Talon a proposé l’ancien chef d’État, Boni Yayi. C’est ainsi qu’il a été nommé médiateur de la CEDEAO en Guinée. C’est ce qu’il faut comprendre des explications du ministre des affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci. Suivant ses propos, le président Patrice Talon a proposé son prédécesseur et ses pairs ont entériné son choix. Il l’a fait savoir lors de la conférence dédiée au bilan des six mois de la diplomatie béninoise, devant les corps accrédités au Bénin. « Lorsqu’on cherchait les médiateurs pour les trois crises (NDLR Mali, Guinée, Burkina), le président Patrice Talon a proposé M. Boni Yayi et ses pairs ont accepté », a-t-il déclaré. Désigné à ce poste le 03 juillet dernier à Accra lors du sommet de la CEDEAO, l’ancien président Boni Yayi a déjà entamé les rencontres entre acteurs impliqués dans le processus de la transition en Guinée. De sa visite du 19 au 22 juillet, il a rencontré les dirigeants de la junte au pouvoir.

Alban Tchalla