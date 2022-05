Covid19: Le Bénin a atteint 35% de couverture vaccinale 

Vues : 2

Le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin

La campagne accélérée de vaccination contre la Covid19 n’a pas contribué à la hauteur des attentes à une bonne couverture vaccinale dans le pays.

Quelles sont les statistiques : Selon les chiffres avancés par le ministre en charge de la Santé, Benjamin Hounkpatin, à la date d’aujourd’hui, le Bénin a atteint « 35% de couverture vaccinale ». Il l’a fait savoir au cours de son intervention sur Radio Bénin.

Qu’est ce qui explique ce faible pourcentage : L’une des principales raisons est l’absence totale des populations sur les points dédiés à la vaccination contre la Covid19. Une aptitude qui émousse la campagne accélérée de vaccination contre la pandémie du Covid19 lancée par le gouvernement pour limiter la propagation du virus.

Covid19 et cherté de la vie : Ce taux de couverture vaccinal qui est largement en dessous de l’objectif fixé par le gouvernement ne semble pas rassurer l’autorité en charge de la santé au Bénin. « Si le grand nombre ne se protège pas, une nouvelle vague de la pandémie ne sera pas aisée à gérer avec la cherté de la vie que traverse le pays déjà », a souligné le ministre Hounkpatin. Même si le nombre de cas grave s’est réduit de façon drastique ainsi que le nombre de morts bien que la crise sanitaire n’est pas encore terminée, le Bénin pourrait retomber dans l’abîme du Coronavirus si une nouvelle vague survenait. « Si nous devons faire face aujourd’hui à la crise de la hausse des prix et devoir faire face encore à une autre vague avec ses impacts, les investissements lourds que ça nécessite, ça va être extrêmement grave », a affirmé Benjamin Hounkpatin. Une situation que le gouvernement Talon ne pourrait contrôler au regard des investissements déjà faits pour amortir les chocs exogènes et la flambée des prix des produits de grandes consommations. Et pour ne pas arriver à cet extrême, Benjamin Hounkpatin appelle les populations à prendre conscience que la maladie n’est pas terminée et la vaccination pour se protéger est toujours d’actualité.

Rastel Dan