63ème édition de la fête identitaire ‘’Agbessiyanlé’’ : les forces vives de Comè se mobilisent pour la promotion de la culture Waci

Le Président AGBÉSSIYANLÉ Jacques TOKOGNON avec serviette au cou.

La fête identitaire et de retrouvailles des fils et filles Waci ‘’Agbessiyanlé’’ célébrée chaque année dans la commune de Comè, s’annonce en couleur. Ainsi, du dimanche 10 avril 2022 au lundi 18 avril 2022, les fils et filles Waci vont une fois encore se plonger dans l’histoire de leurs ancêtres en célébrant leurs bravoures par le passé.

Plusieurs cadres ont promis apporter leur cachet spécial à cette édition pour l’unité des fils et filles de la ville de Comè. Ils entendent donc accompagner les organisations dudit festival pour mettre la lumière sur l’ère culturelle Waci. Le président du comité d’organisation de la festivité annuelle ‘’Agbessiyanlé’’, Jacques Tokognon peut donc compter sur le soutien de plusieurs bonnes volontés y compris des sponsors de taille pour une fête inoubliable pour les populations de la commune de Comè. Plusieurs manifestations sont prévues pour cette cérémonie festive. Les festivités vont démarrer par une cérémonie culturelle à Saradji. Des compétions de jeux divers et concert suivis d’une grande messe d’action de grâce à l’Eglise Saint Michel de Comè sont entre autres manifestations qui seront à l’ordre de ce congé de Pâques, à Comè. La fête va s’achever par la grande finale du tournoi de football au Stade Omnisport de Comè, le lundi 18 avril 2022.

Il est important de rappeler que la fête de Pâques marque la célébration de la fête ‘’Agbessiyanlé’’ qui est une fête de l’association culturelle et linguistique ‘’Agbessiyanlé’’ qui réunit l’ensemble des communautés Waci du Bénin, du Togo et du Ghana. La ville de Comè plus précisément le village de Saradji symbolise pour la communauté Waci, la victoire de leurs ancêtres sur les troupes du Royaume de Dahomey. Selon l’histoire, c’est à Saradji que les troupes de Béhanzin ont échoué grâce à la résistance ferme des ancêtres de la communauté Waci. Les descendants de ces glorieux soldats se retrouvent donc en ce lieu pour pouvoir rappeler cette histoire, partager cette communauté de destins qui les lie en tant que fils et filles Waci de Comè.

Assise Agossa