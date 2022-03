Organisation de la Coopération Islamique: Nassirou Bako-Arifari nommé envoyé spécial pour l’Afrique

Nassirou Bako-Arifari, L’envoyé spécial pour l’Afrique

L’ancien ministre béninois, Nassirou Bako-Arifari est nommé envoyé spécial pour l’Afrique de l’Organisation de la Coopération islamique. C’est à l’issue du 48ème conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la Coopération islamique tenu à Islamabad du 22 au 23 mars 2022. La décision de nommer un envoyé spécial pour l’Afrique découle de l’application des résolutions du Sommet de La Mecque en 2019 des Chefs d’Etat et de gouvernement des États membres de l’OCI qui ont émis leurs directives pour que l’organisation accorde plus d’attention aux enjeux du continent africain. Cela émane également de la conviction du conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI de l’importance et des enjeux de l’Afrique d’autant plus qu’un grand nombre d’États membres de l’Organisation sont issus de ce continent. Pour le secrétaire général de l’OCI, Hissein Ibrahim Taha, la désignation de ce cadre démontre l’importance que son institution accorde aux pays africains membre de l’OCI. «Sa nomination nous permet d’avoir des informations directes sur ce qui se passe en Afrique et surtout dans le Sahel. On n’a pas besoin d’envoyer une délégation qui pour les former ça prendra du temps », a-t-il précisé. A ce poste, Nassirou Bako-Arifari aura pour mission d’informer le Secrétaire Général de l’OCI de la situation qui prévaut dans la région et particulièrement la zone du Lac-Tchad et les pays du Sahel comme le Mali, le Burkina. Le tout nouveau envoyé spécial pour l’Afrique est un ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin, chercheur et spécialiste en sociologie politique. Il a travaillé dans de nombreuses universités nationales, régionales et internationales.

Alban Tchalla