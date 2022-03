Flambée des prix sur le marché et cherté de la vie : Le gouvernement rassure sur les cas du pain et du ciment

SGA-PPG Wilfried Léandre Houngbedji

Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbedji a donné certaines précisions sur la cherté de la vie et les efforts du gouvernement pour y mettre fin. C’était dans la soirée du vendredi 18 mars 2022 lors de son traditionnel exercice qui consiste à apporter des réponses aux questions d’actualité que l’homme a répondu aux questions relatives à la hausse des prix du ciment et du pain.

Le Secrétariat général adjoint du gouvernement, Wilfried Houngbédji était face aux internautes, sur des canaux digitaux dans le compte de ‘’Rendez-vous avec le porte-parole’’. A cette occasion, l’homme a apporté des explications sur les polémiques qui circulent autour de la hausse des prix de certaines denrées alimentaires. Selon les explications du porte-parole du gouvernement, « la hausse des prix observée ces dernières semaines sur certains produits importés est une situation de tendance mondiale ». En ce qui concerne l’augmentation du prix du ciment, il a relié cette hausse à l’importation des composants qui entrent dans le ciment importés, que le Bénin n’en possède pas malgré qu’il a sa propre cimenterie. A le croire, face à cette réalité « le prix des matières premières a augmenté partout dans le monde, et davantage pour les producteurs qui importent ces matières premières, cela génère un surcoût sur leur produits finis. Et en conséquence ils ajustent leur prix afin de ne pas tourner à perte ». Selon lui, c’est l’explication que les producteurs de ciment au Bénin ont donné au gouvernement qui n’est pas resté insensible à la question de la hausse des prix pratiqués sur divers produits sur le marché. Il a d’ailleurs mandaté la ministre du commerce qui a organisé diverses rencontres avec divers acteurs du monde économique pour la régularisation de la situation. « Quant à la variation dans les prix pratiqués sur le terrain qui vont de 90 000 FCFA à 110 000 FCFA, le Gouvernement du Bénin fait le constat que c’est au-dessus de la normale. Toutefois il n’a pas encore arbitré la question parce que les discussions se poursuivent avec les producteurs pour trouver le juste milieu » a laissé entendre le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbedji. L’augmentation du prix du pain a été également objet de la discussion entre les internautes et le secrétaire général adjoint du gouvernement. « Certains boulangers l’ont porté à 150 FCFA livré au consommateur alors que le prix homologué à ce jour est de 125 FCFA. La préoccupation du Gouvernement est de faire en sorte que le prix du pain livré au consommateur final reste à 125 FCFA » a fait savoir l’homme en précisant qu’une rencontre de la ministre du commerce avec les organisations du secteur du pain est prévue afin de trouver la formule pour que le prix ne change pas. Le porte-parole a indiqué les causes exogènes qui entraînent ces hausses de prix. Et en dehors des effets de la Covid 19 qui n’ont pas disparu, est venue s’ajouter la guerre entre la Russie et l’Ukraine qui impacte le secteur de l’énergie avec la montée du prix du gaz et du blé pour le pain. Il poursuit que c’est ce qui pousse le gouvernement du Bénin à opter pour le dialogue afin de trouver une issue rapide au conflit.

Assise Agossa