Don d’équipements numériques de haut standarding: L’Ambassade des USA renforce le journal ‘’l’Investigateur du Jour’’

Jarrod Crockett remettant le don aux responsables du journal

Une délégation de l’Ambassade des Etats – Unis d’Amérique près le Bénin conduite par Jarrod Crockett, chargé de Contenu stratégique de l’Ambassade des USA s’est rendue dans les locaux du journal l’Investigateur du Jour le vendredi 04 mars 2022. Occasion pour ces hôtes du journal de faire don d’équipements numériques de haut standing. Le don offert est composé de caméras, d’appareils photos numériques de haut standing et accessoires. L’objectif est de permettre au personnel dudit journal de renforcer ses capacités en investigation et recherches d’information. Ce geste des autorités de l’Ambassade des Usa part de leur ambition d’appuyer des médias en équipements afin de leur offrir la possibilité de travailler librement. Selon Jarrod Crockett, le travail d’investigation dans la presse requiert assez d’efforts et de moyens aussi bien intellectuels que matériels. Il faudra donc continuer sans baisser les bras. « Il faudra tenir le coup. Ceci n’est que le début d’une longue aventure avec l’Investigateur du Jour. On va se retrouver encore », a affirmé le chef de la délégation. Très heureux, le Directeur de publication, Appolinaire Golou a expromé ses sentiments et ses gratitudes aux donateurs. « Ce don de l’Ambassade des USA est la preuve que quelque chose est fait ici à l’Investigateur du Jour. C’est donc avec beaucoup d’émotions que nous avons reçu cet important matériel de travail. Il nous permettra de mieux nous perfectionner dans le travail que nous faisons au quotidien. Notamment dans la qualité des images, des vidéos et bien d’autres actes rentrant dans le cadre de la recherche de l’information. Pour cela, nous tenons sincèrement à remercier, à travers la délégation, l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique, pour avoir pensé à nous », a-t-il déclaré. Il a promis faire bon usage de ces équipements. « Nous vous promettons d’en faire bon usage, de donner plus de qualité à nos productions, et surtout de tenir le coup ». C’est donc sur ces mots pleins d’espoir que la cérémonie a pris fin par des civilités d’usage.

Alban Tchalla (Coll.)