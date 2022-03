Exposition des 26 trésors royaux: Le Maire Luc Sètondji Atrokpo et son conseil émerveillés

Luc Sètondji Atrokpo et les membres du conseil municipal à l’exposition

L’exposition dénommée « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation…», initiative portée par le Chef de l’Etat Patrice Talon continue de drainer du monde. C’est donc pour contempler cette magnifique beauté artistique que sur initiative du Maire Luc Sètondji Atrokpo, les membres du conseil municipal se sont rendus au palais de la marina, le jeudi 3 mars 2022. L’Edile de Cotonou et sa délégation se sont d’une part plongés dans le passé à travers la visite des 26 œuvres culturelles du Bénin restituées par la France et ramenées à Cotonou le 10 novembre 2021, après 129 ans passés dans les musées français, avant de visiter une centaine d’œuvres de 34 artistes contemporains béninois qui montrent toute la vitalité artistique de la scène béninoise à travers une diversité de médiums, d’esthétiques et de techniques à travers la peinture, la sculpture, des dessins, etc…

Au terme de cette visite de près de deux d’horloge, les membres du Conseil municipal ont exprimé toute leur émerveillement face à l’immensité de cette richesse et surtout au génie des artistes béninois.

Séduite par le choc esthétique, le chef d’œuvre artistique et culturel, l’autorité municipale a pour sa part félicité le Chef de l’Etat et son gouvernement ainsi que les artistes et tous les exposants pour ces joyaux qui témoignent de la richesse de la culture béninoise. Il a pour finir exhorté le peuple béninois à ne pas se faire conter l’événement. « Tous les béninois doivent se dire que c’est une obligation historique de venir ici au palais. Je voudrais appeler les cotonoises et cotonois à passer par ici pour ne pas se faire conter un événement historique assez important… », a-t-il dit.

Rastel Dan