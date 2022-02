Tentation d’usurpation de siège dans le royaume d’Abomey: Les trois jumeaux consécutifs de dada Glèlè se révoltent contre cette orchestration et condamnent cette forme de lèse-majesté

Les descendants de Hoonon Magnitin, épouse du roi Glèlè, mère des trois paires de jumeaux et des deux filles ainées du roi ont tenu une conférence de presse sur la restitution de la vérité concernant le droit d’aînesse des jumelles Migansi et Mèhoussi. C’était ce samedi 29 janvier 2022, dans le quartier Djègbé à Abomey.

Suite à la déclaration de dame dite Nan Nonfonkpa, en date du 11 juillet 2021 sur l’ORTB, se réclamant héritière du titre de la fille aînée du roi GLÈLÈ, les descendants de Hoonon Magnitin considèrent que c’est une usurpation et tiennent à restaurer la vérité. Dans l’ancien royaume du DANXOMEY jusqu’à ce jour, Nan MIGANSI et Nan MÉHOUSSI sont les premiers enfants que Dada a commencé à procréer. Après les deux premiers qui sont des filles, les deux qui les suivaient : Dah AHOKPONOU et Dah AGBALOU GLELE, suivis de Dah TOKPA AKLOU et TOKPA YEHUIN GLELE, tous nés de la même mère occupaient un rang déterminé dans l’histoire des descendants directs du roi GLELE.

La tentation d’usurpation de siège des Nan Migansi et Mewussi a soulevé une polémique désastreuse que tous les descendants des trois vrais jumeaux consécutifs que sont Nan MIGANSI GLELE, Nan MÉHOUSSI GLELE, Dah AHOKPONOU GLELE, Dah AGBALOU GLELE, Dah TOKPA AKLOU GLELE et Dah TOKPA YÊHUIN GLELE se révoltent contre cette orchestration grossière, dénoncent et condamnent cette forme de lèse-majesté. Ils réclament par ce biais toutes attributions conférées à Nan MIGANSI GLELE et à Nan MÉHOUSSI GLELE par leur père le roi GLELE pour leur mérite, leur Grandeur et leur dignité.

Histoire de la vie et œuvres de premiers nés du roi GLELE

Dans l’histoire de l’ancien royaume du DANXOMEY, les noms de trois princesses sont à retentir comme une sirène dans la mémoire des danxomênous. Ainsi après Tassi HANGBÉ, vinrent les premiers nés du roi GLELE que sont : Nan MIGANSI GLELE et Nan MÉHOUSSI GLELE, qui d’une sagacité, à cheval à la tête d’un régiment de femmes soldats appelés amazone, conquirent Kotokpa pour le rayonnement de l’étendard de leur père : le roi GLELE. Bien avant cet exploit, au lendemain de leur respective rencontre avec MIGAN et MÉHOU du roi GHEZO, leur père, le roi GLELE, contrairement à tous ce qui l’ont précédé, fit une donation entre vifs en offrant à chacune des premiers nés de ses enfants, individuellement un vaste domaine s’étendant à perte de vue. Pour celui de MÉHOUSSI et afin de lui octroyer tout son prestige, le roi ordonna de déguerpir TCHITCHI pour bien agrandir son domaine, ce qui est immédiatement exécuté. Il ordonna que l’entrée de ce domaine se fasse à l’entrée de son Palais privé ayant pour symbole référentiel l’oiseau » ahlinhan, hissé sur le portique. Quant à Nan MIGANSI GLELE elle eut aussi un vaste domaine sur des centaines d’hectares, derrière son Palais privé.

Les 41 piquets d’arbres vivants furent apportés d’Allada tenus par 41 esclaves qui avaient pour mission d’y veiller jusqu’à leur repousse, qu’à défaut, ils paieront de leur vie. Le roi faisait ce premier geste pour démontrer tacitement que les jumeaux trois consécutifs que Tatah MAGNITIN à savoir : MIGANSI GLELE, MÉHOUSSI GLELE, AHOKPONOU GLELE, TOKPA AKLOU GLELE et TOKPA YÊHUIN GLELE hissent non seulement leur Tatah MAGNITIN mais aussi lui le roi GLELE à la place inégalable de » Aton djitor alomandémin. Donc dans son harem de femmes, seule Tatah MAGNITIN jouit naturellement de cette grandeur, de cette dignité et de cet honneur divin.

Il est à reconnaître par tous les HWEGBADJA vis et pour la richesse de notre histoire que le roi GLELE par son épouse de jeunesse est: père des jumeaux trois consécutives et que ses premiers nés comme la reine TASSI HANGBÉ ont conquis Kotokpa pour agrandir l’ancien royaume du DANXOMEY pour l’honneur de leur père et pour le respect de la sagacité de la femme au DANXOMEY.

Assise Agossa (Coll)