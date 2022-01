Santé et traditions: Bain de purification

Compte tenu de l’engouement populaire autour du bain de purification pour conjurer au passé, le wangbè ( on vous déteste sans raison), le blocage financier, toujours malchanceux, pas de chance de tomber sur l’homme et la femme de son choix, suivez les indications ci-après pour le bain du samedi 29 janvier 2022:

le vendredi 28 janvier, allez chercher dans un état de pureté, les feuilles de amanvivè, aloma, nom scientifique vernonia amygdalina et achetez un peu de sel gros grain.

le samedi au petit matin recueillez vos premières urines du jour dans un récipient sans dire mot à personne. Les femmes prennent 7 feuilles et les hommes 9. Ensuite prenez les feuilles déjà nettoyées la veille et triturez-les dans l’urine avec un peu de sel.

appliquez le produit sur tout le corps de la tête au pied en formulant vos vœux et laissez sécher sur le corps.

Enfin, vous cherchez un savon de votre choix et vous vous lavez proprement en disant que vous lavez de votre vie les blocages, les mauvais esprits, les maladies, bref tous les vœux et laissez le corps se sécher.

les femmes répètent le rituel 7 jours et les hommes 9 jours. Pas de relation sexuelle au cours de la période. Toutefois, après avoir démarré avec 7 ou 9 feuilles, 2 feuilles triturées dans les urines suffisent pour la suite. Ne jamais parler à personne avant d’avoir fini le rituel de purification et d’ouverture des portes fermées.

Votre étoile va briller à nouveau. Vous allez renaître à l’issue des bains.

Le garçon qui affiche le nom d’une femme sur les réseaux sociaux n’aura pas la bénédiction. Il en est de même des femmes. Affichez vos noms et vraies photos pour permettre à la chance de vous localiser. Évitez d’être dans l’opacité. Posez désormais des actes de transparence. Ce rituel n’absout pas les conséquences des actes contraires que vous allez continuer à poser dans la vie courante.

Bonne chance à toutes et à tous

Par ailleurs, si vous avez un chantier qui peine à décoller du fait des blocages financiers et autres :

Recueillez vos premières urines du matin dans une bouteille.

Sans dire un mot à personne, allez directement enterrer la bouteille dans l’une des chambres de votre choix en formulant vos vœux, surtout les vœux de bonheur, de santé et de longévité pour pouvoir y vivre. Ce faisant, vous venez de lever les blocages.

Dah Claude Cossi Djankaki

Administrateur des Finances A1-12 à la retraite. Expert en Finances Publiques et Décentralisation, agréé par l’Institut de Développement Économique de la Banque mondiale. L’institut international d’administration Publique de Paris IIAP, Chef de la collectivité Ayatovi Ganmènou, Azomènou-Mizon de Coussi Toffo, Chercheur en traditions ancestrales.