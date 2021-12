Journée internationale des Personnes Handicapées : L’Ong ‘’Handi Espoir et Amour’’ met la joie au cœur des personnes en situation de handicap

La Présidente de l’ONG Handi Espoir et Amour Cécilia A. Domagni remettant les vivres aux handicapées

A l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, l’Ong ‘’Handi Espoir et Amour’’ a célébré avec une centaine de personnes handicapées, des moments de joie et de partage. Ladite cérémonie a eu lieu ce samedi 4 décembre 2021 au siège de l’Ong sis à Fignonhou, en présence de sa Présidente Cécilia A. Domagni.

« Reconstruire en mieux : vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable par, pour et avec les personnes handicapées », est le thème choisi pour la célébration de la journée internationale des personnes handicapées édition 2021. Cette journée a été marquée par plusieurs activités à commencer par une caravane. Partis de la pharmacie Fignonhou pour le siège de l’Ong ‘’Handi Espoir et Amour’’, ils ont montré que les personnes handicapées jouent les mêmes rôles que les personnes en situation normale. Dans sa prise de parole, la Présidente Cécilia A. Domagni a présenté la mission de l’Organisation qui est de protéger et de faire la promotion des droits des personnes handicapées. Une occasion pour elle d’adresser ses sincères remerciements aux autorités présentes et tous ceux qui ont soutenu l’Organisation, dans la tenue de cette activité. « Vu la loi 2017 portant promotion et protection des personnes handicapées qui a trait à notre mission, nous remercions le Gouvernement en place et l’exhortons pour le reste des lois à voter », a-t-elle confié avant d’exhorter toute personne de bonne volonté à soutenir l’Ong. Procédant à la présentation d’une communication sur le thème de cette année, Derick Tobossou a sensibilisé les personnes handicapées à se faire vacciner contre la pandémie de la Covid-19. « Nous sommes handicapés et une raison de plus pour nous de nous faire vacciner contre la maladie de la Covid-19 pour prouver au monde entier que cette pandémie ne freine pas le vivre ensemble des handicapés », a-t-il confié.

À propos de l’Ong ‘’Handi Espoir et Amour’’…

Créé en 2014 par Cécilia A. Domagni, l’Ong ‘’Handi Espoir et Amour’’ est une organisation dont la mission est de protéger et de faire la promotion des droits des personnes handicapées. Elle forme les personnes handicapées dans plusieurs domaines dont : la musique, la danse, le théâtre, la fabrication des produits agro-alimentaires et cosmétiques. L’Ong ‘’Handi Espoir et Amour’’ est située à Godomey-Fignonhou et a des annexes un peu partout sur le territoire national (Comé, Adjagbo, Pahou, Abomey, Hèvié).

Edwige TOTIN