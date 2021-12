Base-ball: La Fondation Abakè dote les Yankees d’Ifangni de matériels

Les Yankees d’Ifangni n’auront plus à prêter des gants, ni des balles avant de s’entraîner à leur guise. Et pour cause, ce club de baseball, basé à Ifangni vient de bénéficier de la générosité de la Fondation Abakè. En effet, managée par la deuxième adjointe au maire de la commune d’Ifangni, Maroufath Falola, cette équipe a reçu un don de matériels le samedi 4 décembre 2021. Ceci, des mains de la coordonnatrice de la Fondation Abakè, Cherita Walter. Il s’agit des balles et des gants, plus une enveloppe financière. «C’est avec beaucoup de fierté que la Fondation que je représente vous fait ce don de matériels. Nous visons par cet acte de vous faciliter la pratique de la discipline dans laquelle vous vous êtes engagés», a souligné la coordonnatrice avant de promettre que la Fondation «reste engager pour venir, à chaque fois que le besoin se fera sentir, au chevet de cette équipe». «Ce premier geste n’est que le début», a-t-elle souligné avant d’écouter les autres doléances des jeunes joueurs. «D’abord nous tenons à vous remercier infiniment pour votre accompagnement. Soyez bénis. Grâce à vous, nous allons avancer dans la pratique. Nos séances d’entraînement seront plus animées et nous permettrons de nous améliorer», ont promis les joueurs. La manageuse de l’équipe, Maroufath Falola a, elle aussi, exprimé toute sa joie. «J’avais demandé à la présidente, Abakè Assongba de Rosa, à travers sa représentante de nous aider à avoir ne serait-ce des gants usagers. Mais, à ma grande surprise, nous avons des gants neufs ainsi que des balles. Un tel geste quand il se fait mérite des encouragements», a lâché Maroufath Falola toute joyeuse.

A souligner que la Fondation Abakè envisage offrir d’autres matériels à savoir: batte, casque, équipement et autres outils nécessaires à la pratique de la discipline à l’association.

Anselme HOUENOUKPO