Restitution des biens culturels au Bénin: L’opposition salue le pas décisif

L’ancien Président Boni Yayi et Alasane Tigri, tous membres et responsables du parti de l’Opposition Les Démocrates reconnaissent et saluent les efforts consentis par le Gouvernement du Président Patrice Talon dans le cadre de processus de restitution des 26 biens culturels au Bénin. Dans un message qu’il a rendu public, Alasane Tigri n’a pas manqué de mot pour féliciter le régime en place pour cette prouesse. « Le Président Patrice Talon et son ministre Abimbola que je félicite oseront-ils entamer les Etats généraux de l’art et de la culture pour un développement véritable de notre pays qui tienne compte de son Histoire ? », peut-on lire dans son message. De son côté, l’ancien Président Boni Yayi avait publié sur sa page Facebook la semaine dernière, un message pour reconnaître les mérites du Gouvernement du Président Talon en ces termes : « Merci au Président de la République du Bénin pour les diligences accomplies et à notre vaillant peuple si attaché à sa culture et son patrimoine ». Le Chef de file de l’Opposition, Paul Hounkpè ne s’est pas fait compter cet événement historique. En effet, il a honoré de sa présence la cérémonie solennelle d’accueil des 26 trésors royaux du Bénin qui s’est déroulée au Palais de la Marina, le mercredi 10 novembre dernier.

Laurent D. Kossouho