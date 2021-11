Notation B+ du Bénin par l’Agence Fitch Ratings: Les efforts du gouvernement reconnus à l’international

L’agence de notation financière internationale Fitch a rehaussé la notation de la République du Bénin de “B avec perspective positive” à “B+ avec perspective stable”. Cette décision atteste une nouvelle fois de la forte résilience du pays face à la pandémie de Covid-19, qui avait déjà conduit l’agence à relever la perspective de notation du Bénin à ‘Positif’ en février 2021. En effet, le gouvernement du président Patrice Talon peut se réjouir de sa bonne stratégie de résilience et de l’attraction des investissements étrangers. L’agence de notation Fitch salue en particulier la forte croissance potentielle du pays, la qualité des politiques économiques proactives du gouvernement et la stabilisation de l’endettement à un niveau nettement inférieur aux pays de notation équivalente. Le Bénin conforte ainsi sa position parmi les pays africains bénéficiant de la meilleure notation de crédit, se démarquant une fois de plus par sa résilience face aux chocs externes.

L’agence constate que les mesures efficaces de réponse à la pandémie et les réformes mises en œuvre par le gouvernement au cours des dernières années ont permis de préserver le dynamisme de l’économie malgré la crise. La progression du PIB atteint ainsi 3.8% en 2020, parmi les plus élevées au monde. Fitch prévoit par ailleurs un net rebond de l’activité en 2021 (+6.1%), soutenu notamment par les dépenses ciblées du gouvernement pour soutenir la reprise, et la réouverture de la frontière avec le Nigeria. L’agence anticipe ainsi des perspectives de croissance très favorables à moyen terme, reflétant notamment les efforts déployés par le gouvernement en matière de diversification de l’économie et d’attraction des investissements étrangers.

Par ailleurs, l’agence de notation rappelle que le niveau d’endettement public du Bénin se maintient à un niveau nettement inférieur aux pays comparables. Ce qui amène l’agence à saluer la qualité de la gestion proactive de la dette par le gouvernement. Une gestion qui a permis de réduire significativement les risques de refinancement, ainsi que la stratégie de diversification des sources de financement du Bénin. Il faut rappeler que cette amélioration intervient après plusieurs décisions favorables des agences de notation, en dépit du choc du Covid-19. Moody’s a ainsi relevé la notation du Bénin de ‘B2’ à ‘B1’ en mars 2021, décision suivie par l’amélioration de ‘A-‘ à ‘A’ de la notation locale du Bénin par l’agence Bloomfield, en octobre 2021. La perception favorable des agences de notation confirme une fois de plus la qualité des fondamentaux du Bénin et l’efficacité des réformes mises en œuvre, précise le communiqué du gouvernement à cet effet.

Yannick SOMALON