AG/Ordinaire et Élective à la Fbhb: Sidikou Karimou succède à Antoine Bonou

Sidikou Karimou,nouveau président de la fédération béninoise de handball

Le nouveau président de la fédération béninoise de handball (Fbhb) a nom Sidikou Karimou. Seul candidat au poste de président dans la cadre de l’assemblée générale ordinaire et élective de l’instance, tenue le samedi 25 septembre 2021, à Porto-Novo, il a été plébiscité. Avec 25 voix contre un bulletin nul, il obtenu le droit de diriger pour les quatre prochaines années, le comité exécutif de ladite Fédération. «Nous poursuivrons les chantiers entamés par le président Antoine Bonou», a laissé entendre Sidikou Karimou juste après son élection. Selon les dires du tout nouveau président, l’adage ”c’est au bout de l’ancienne corde on tisse la nouvelle” sera réalité à travers les actions qu’ils menées avec les membres de son bureau. «Ce n’est qu’à travers les actions sur le terrain que la famille du handball béninois va nous juger», a laissé celui qui a pris les rênes d’un bureau de treize membres et qui montre son ambition de poursuivre sur le même dynamisme afin de faire rayonner le hand béninois. Suivant les résultats ici des élections, tout comme le président Sidikou Karimou, tous les membres ont recueillis au moins 23 voix. Signe que les délégués font dans leur entièreté confiance à ce bureau qui a pour principal devoir faire assoir véritablement le professionnalisme dans la discipline.

Le président sortant Antoine Bonou a invité la famille du handball a accompagné ce nouveau bureau comme ils ont accompagné le sien durant ses deux mandats. A souligner que cette assemblée générale a connu la présence de plusieurs personnalités dont le président du Comité national olympique et sportif béninois (Cnos-Ben) Julien Minavoa, le président de la Confédération africaine de handball Aremou Mansourou et Géraldine Assah représentant le Ministre des sports qui ont tous félicité le nouveau président et son équipe. La représentante du Ministre des sports a particulièrement salué le progrès réalisé par le bureau sortant avant d’inviter la nouvelle équipe à œuvrer de sorte à faire mieux. Ce qui sera bénéfique à tous les amoureux de la discipline.

Voici la liste des membres du bureau de la Fédération Béninoise de Handball (mandature 2021-2025)

Président : KARIMOU Sidikou

1er Vice-Président (PVP) : AKAKPO-D.2 Serge

2e Vice-Président (DVP) : SODJI Jean

3e Vice-Présidente (TVP) : HOUNZALI Akouvi Clarisse

Secrétaire Général (SG) : ADANKPO Calixte B. Z.

Secrétaire Général Adjoint (SG-A) : TAIROU Adénikè Mouniratou

Trésorier Général (TG) : YAROU Kader

Trésorier Général Adjoint (TG-A) : HOUNGNANDANDE Louis

Responsable à l’Organisation (RO) : GUEDOU Fortuné R.

Responsable Adjoint à L’organisation A : MOUSSE Ousmane

Chargé à l’organisation adjoint B : ADOUKONOU Moussiliou

Responsable à l’organisation Adjoint C : CHAPARGUI Youssounou

Responsable Chargé de la Communication : DOSSA Gertrude

