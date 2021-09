Passation de commandement: Le nouveau DG Alain Hinkati s’engage à relever l’administration douanière

Prise de commandement du DG Douane, Alain Hinkati

Nommé en Conseil des Ministres le mercredi 22 septembre 2021, le nouveau Directeur Général des Douanes, Alain Hinkati, a pris les commandes ce vendredi 24 septembre 2021. Une occasion pour le nouveau DG de s’engager pour un nouveau rayonnement de la douane béninoise.

« Je suis convaincu qu’en votre qualité d’expert et d’auditeur, vous saurez faire la part des choses entre le bon grain et l’ivraie », a lancé le Représentant du Personnel de l’administration des Douanes, Marcellin Laourou, au début de cette cérémonie, en présence du Directeur de Cabinet du Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Hermann Takou, et du Directeur de Cabinet Militaire du Président de la République, le Colonel Bertin Bada. Dans son intervention, le nouveau DG Douane, Alain Hinkati, a rassuré l’assistance de son engagement à œuvrer pour que ses actions répondent à la vision du Chef de l’Etat, Patrice Talon. « Ma mission est de faciliter la prise d’un nouvel élan dont tous les acteurs sont capables et qui a été impulsé par le Chef de l’Etat », a-t-il expliqué. Selon ses propos, le Programme d’Actions du Gouvernement vise à doter le Bénin des infrastructures de base indispensables pour créer des conditions du mieux-être des générations montantes et à venir. Une vision qui, poursuit-il, nécessite la mobilisation des ressources à tous les niveaux et, particulièrement par l’administration douanière, pour permettre au Bénin de réaliser cette noble ambition. Le Représentant du Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Hermann Takou, ne reste pas indifférent à cette ambition du nouveau DG entrant au regard de son profil et ses compétences en matière de bonne gouvernance dans la gestion financière qui permettront d’apporter un souffle nouveau à la douane béninoise. « Vous avez un nouveau défi à relever, celui de faire de l’administration des Douanes Béninoises, une entité exemplaire et plus efficace », a-t-il martelé avant d’exhorter les fonctionnaires de l’administration des Douanes, d’une part, à redoubler d’ardeur pour un travail bien fait, et d’autre part, à une franche, saine, sans compromission et fructueuse collaboration avec le nouveau Directeur Général des Douanes dans l’intérêt supérieur de la nation. Il n’a pas manqué de reconnaitre les mérites du DG sortant, le colonel Charles Inoussa Sacca Boco puis de le convier à maintenir le même dynamisme au travail dans ses nouvelles fonctions de conseiller technique au Ministère de l’Économie et des Finances.

Rastel DAN