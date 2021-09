Journée de l’excellence: Le maire Ahouandjinou prime les meilleurs élèves d’Abomey-Calavi

Ahouandjinou prime et encourage les meilleurs élèves

Fidèle à sa politique de promotion de l’excellence en milieu scolaire dans la commune d’Abomey Calavi, le maire Angelo Evariste Ahouandjinou a gratifié les meilleurs élèves admis avec brio aux différents examens scolaires passés. La cérémonie consacrée à cette célébration de l’excellence a eu lieu ce jeudi 23 septembre 2021 la salle du peuple de la mairie en présence du représentant du représentant du Directeur Départemental de l’Enseignement Secondaire, du directeur de l’office du Baccalauréat et des parents et encadreurs des élèves primés.

Le premier du Bénin au Baccalauréat session de juin 2021, toute catégorie confondue est sortie de la commune d’Abomey-Calavi. Il a pour nom, Fréjus Godémé et vient du Complexe Scolaire Ste Bakhita. Une tête bien faite qui a honoré la commune d’Abomey Calavi en occupant le rang, le plus honorable de tous les candidats au premier diplôme universitaire. A ce dernier s’est ajouté les trois premiers au CEP, BEPC et BAC des établissements publics et privés de la commune d’Abomey Calavi. Ils ont été gratifiés de kits scolaires, des ordinateurs portatifs et d’autres matériels à la différence des premiers au BAC et au BEPC qui ont reçu respectivement une moto Haojue et un vélo VTT de supplémentaire.

En effet, pour le Représentant du Directeur Départemental de l’enseignement secondaire, cet acte, celui de promouvoir l’excellence en primant les meilleurs élèves de la commune est un acte salutaire. « Monsieur le Maire, c’est le pragmatisme qui vous caractérise qui m’impressionne. Vous faites ce que vous dites et vous dites ce que vous pouvez faire. A vous chers élèves et étudiants, ces prix ne doivent pas constituer une fin en vous mais un défi pour aller d’avantage de l’avant dans votre cursus scolaire », a-t-il martelé. Quant au Directeur de l’Office du Baccalauréat, le Professeur Alphonse da-Silva, il a remercié et félicité le maire Angelo Ahouandjinou pour avoir réédité cette journée de l’excellence qui en fait a pour objectif, d’inciter les élèves de la commune à faire des efforts pour occuper les meilleurs places aux différents examens au plan national. « Je voudrais remercier et féliciter tous nos enfants depuis le primaire jusqu’au supérieur qui ont pu réaliser cette grande fête,» a ajouté le Professeur Alphonse da-SILVA, à l’endroit des lauréats.

Animé d’une grande joie, le maire Angelo Evariste Ahouandjinou n’a pu cacher ses émotions. « Autant que nous sommes ici dans cette salle ce matin, nous avons joué chacun un rôle en ce qui le concerne et quand il y a une synergie d’action, c’est comme cela que ça se passe. Les parents ont joué leur rôle, les apprenants ont fait ce qu’il faut pour honorer les parents et les enseignants qui ont à leur tour donné le meilleur d’eux-mêmes. Le Gouvernement au sommet à travers les différents ministères et différents responsables ont joué leur partition. L’année scolaire s’est déroulée sans anicroche. Les examens ont eu lieu à bonne date, les résultats n’en parlons plus et nous sommes là aujourd’hui pour célébrer le travail de tous », a-t-il dit pour exprimer sa reconnaissance à toute la chaine du système éducatif. Le maire Angelo Ahouandjinou a insisté sur sens du ‘’travail’’ car pour lui, c’est le ‘’travail qui fait l’homme’’. Il a pour finir, réitéré au nom du conseil communal quatrième mandature qu’il dirige, ses remerciements à tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie. « Votre présence donne toute sa valeur à cette célébration que nous voulons désormais une tradition dans la commune d’Abomey-Calavi », s’est-il engagé à respecter chaque année.

Il est important de rappeler la présence à cette cérémonie, du Président de la commission éducation au sein du conseil communal, Modeste Onidjè, des membres du cabinet du maire et de quelques Conseillers communaux.

Yannick SOMALON