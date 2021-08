Championnat professionnel de Volley-ball (saison 2020-2021): La clôture programmée pour ce samedi

Les volleyeurs professionnels du Bénin connaitront leurs équipes championnes (hommes et dames) de la saison (202-2021) ce samedi 21 août 2021. En effet, c’est la date retenue par le comité d’organisation desdits championnats professionnels pour la tenue des matchs, comptant pour la dernière journée. Et selon le calendrier, on aura à partir de 13h Allada Vbc qui sera face à Adjidja Vbc chez les dames. A l’issue de cette rencontre, Vesos et Usb Étoile Filante se croiseront aussi, toujours pour le compte de la catégorie dames. Le dernier match au programme de ce samedi, mettra aux prises les hommes d’Allada Vbc à leurs homologues de Adjidja Vbc. Toutes ces rencontres se joueront sur le parquet du Hall des Arts et Loisirs de Cotonou.

Au terme desdites rencontres, la Fédération Béninoise de Volley-ball procédera à la remise de trophées et récompenses aux équipes championnes de la saison. Pour le président Ali Yaro et son comité, ce sera le départ d’une nouvelle aventure du championnat pro. Puisqu’ils pensent déjà à la prochaine édition, après cette première édition, qui place le volley-ball dans le cercle des sports professionnalisés au pays.

Anselme HOUENOUKPO