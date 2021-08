Diplomatie et Coopération parlementaire: La Chine fait don d’importants équipements au parlement béninois

Les relations entre l’Assemblée nationale du Bénin et celle de la Chine sont aux beaux fixes. C’est du moins ce qu’on est en droit de dire eu égard à l’important don de matériels et d’équipements de bureau remis le mercredi 4 Août au parlement béninois par l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin, Peng Jingtao. Cette importante activité s’était déroulée en présence des membres du bureau de l’Assemblée nationale, des cadres de l’administration parlementaire, du représentant du ministre des Affaires étrangères et le président de l’Assemblée nationale Louis G. VLAVONOU. Qu’on le veuille ou non ce geste vient renforcer le partenariat entre les deux parlements. A la faveur de cette cérémonie, le Président de l’Assemblée nationale a partagé avec les Chinois, le Projet de Télévision Hémicycle.

Ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, imprimantes, disques durs externes, clés USB, mobiliers de bureau, photocopieuses, onduleurs…, c’est la composition du lot de matériels et d’équipements offert au parlement béninois par la Chine le tout estimé à un montant total de 43 millions de Fcfa.

Il faut souligner que l’histoire de ce don remonte à 2019 lors de la visite au Bénin de la délégation du comité permanent de l’ANP conduit par son 1er vice-Président Chen ZHU. Au cours donc de ladite visite, la promesse du don de matériels et d’équipements a été faite au Parlement du Bénin.

Pour l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin, PENG Jingtao a pris la parole pour partager avec l’assistance le plaisir qui l’anime. Selon lui, ce don est un geste d’amitié qui est le fruit de la coopération entre les deux assemblées et par ricochet entre les deux pays, le Bénin et la république populaire de Chine qui est un pays frère et ami de longues dates.

De son côté, le n°1 des députés béninois, en bon africain, a témoigné à l’Assemblée nationale de Chine les mots de remerciements du Parlement béninois. « …Avec cette cérémonie, un pas important est franchi dans le sens de la coopération entre les deux Assemblées. Et c’est à l’honneur de nos deux pays qui se sont engagés dans ce partenariat… », a-t-il déclaré. Tout en se réjouissant de la concrétisation de la promesse faite au Parlement béninois par l’Assemblée nationale de la Chine, le Président Louis Gbèhounou VLAVONOU a salué ce geste de générosité et de solidarité des plus hauts responsables de la Chine envers le Bénin. Il a par ailleurs rassuré qu’une utilisation judicieuse sera faite de ces matériels.

Fidèle KENOU