Soutien aux femmes nourrices de l’HOMEL: Le Cercle de femmes ‘’Action Women’’ au chevet d’une vingtaine de nouveau-nés

Les femmes du Cercle ‘’Action Woman’’ avec quelques nourrices bénéficiaires du don

Engagées dans l’épanouissement et le bien-être des femmes, le Cercle de femmes ‘’Action Women’’ ne cesse d’étendre ses actions pour apporter davantage de sourires aux couches les plus vulnérables. Le samedi 12 juin dernier, le groupe de femmes conduit par sa présidente Grâce G. Dan, était à l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant Lagune (HOMEL), pour soutenir une vingtaine de nouveau-nés issus d’un accouchement prématuré. Une descente qui entre dans le cadre du projet « Un sourire » dont des actions ont déjà été entreprises à l’endroit des enfants de la rue et ceux des orphelinats. Cette fois-ci, le sourire était sur les lèvres des mères de ces bébés prématurés placés en réanimation, en pédiatrie et à la crèche, après quelques moments de convivialité et des étrennes de layette, don des femmes du Cercle. « Nous sommes très heureuses de ce geste qui vient nous réconforter. Que l’éternel bénisse les initiatrices », a dit une bénéficiaire. Pour la présidente du Cercle ‘’Action Woman’’, il s’agit d’un geste « insignifiant au regard des réalités que vivent ces femmes puisque le besoin est là ». À l’en croire, il est important de soutenir ces mères soucieuses du bien-être de leur nouveau-né mais limitées financièrement. Une ambition qui galvanise davantage leur élan de solidarité à l’égard de ces nourrices. « Nous avons été renseignées sur plusieurs autres cas sociaux et ensemble, nous allons poursuivre les réflexions avec l’administration de l’HOMEL afin de soulager ces enfants », a-t-elle poursuivi. La présidente du Cercle ‘’Action Woman’’ a saisi cette occasion pour convier les personnes de bonne volonté à leur emboiter le pas. « Notre action est un premier pas à l’endroit des bébés prématurés… Nous exhortons donc les personnes et organisations à nous épauler en vue de soutenir efficacement ces femmes et sauver la vie des nouveaux nés », a-t-elle lancé.

Rastel DAN