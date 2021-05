Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale: Le Ministre Raphaël Akotègnon s’engage à travailler selon les textes de la République

Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale Raphaël Akotègnon entrant et celui sortant, Alassane Séidou

Le nouveau ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale Raphaël Akotègnon est officiellement entré dans ses fonctions ce mercredi 26 mai 2021. C’est à la faveur d’une cérémonie de passation de charges qui a eu lieu à la salle de conférence dudit ministère. Plusieurs cadres, personnalités et membres du Comité des Directeurs ont pris part à ladite cérémonie. En passant le témoin, le ministre sortant Alassane Séidou a, dans son allocution, dressé le bilan du temps qu’il a passé à la tête du ministère et profité pour remercier ses collaborateurs pour leur participation aux résultats obtenus. Installé dans ses nouvelles fonctions, le nouveau patron de la décentralisation, Raphaël Akotègnon a estimé qu’il mesure le défi qui est le sien et rassuré les partenaires techniques et financiers du ministère. Il s’est engagé à mettre l’homme au cœur de la gouvernance et à travailler avec ses nouveaux collaborateurs selon les textes de la République.

Alban Tchalla (stag)