Championnat amateur de la Ligue Atlantique Littoral de Volley-ball: AS COTONOU VBC (Homme et Dame) s’imposent d’entrée

Les joueurs de As Cotonou Hommes à l’attaque

La Ligue Atlantique Littoral de Volley-ball a lancé ses championnats amateurs Homme et Dame. C’était le dimanche 9 mai 2021, sur le terrain de l’Unafrica. Une compétition qui regroupe plusieurs équipes à savoir 4 chez les dames et 5 chez les hommes. Et pour la première journée, deux matchs ont été joués avec les victoires des deux équipes de volley-ball de As Cotonou (Homme et Dame). Elles se sont imposées à leurs homologues du Maec et du village d’enfants SOS (Vesos). Les hommes de Brice Adebi ont été les premiers à ouvrir le chemin de la victoire. Face aux joueurs du Maec, ils ont été intransigeants. Dominateurs au premier set 25-13, Claude Kpanou et ses partenaires se sont faits remuer (13-25) avant de reprendre le bon plis. Ainsi, ils ont gagné les prochains sets (25-21; 25-18) pour remporter la partie par 3 sets à 1. Du côté des dames, elles ont fait le jeu à sens unique. Opposées aux jeunes filles de Vesos, Tella Myriss et ses coéquipières ont été expéditives. 25-12; 25-12 et 25-14 sont les scores par lesquels elles ont terminé les 3 sets, soit 3 sets à 0 en leur faveur. Par ces victoires, les protégés de Imorou Bouraima annoncent bien les couleurs. Pour ce qui est des équipes qui prennent part à ce championnat, on a chez les dames Vesos es vbc, As Cotonou , Challenge vbc et 2ASA vbc. Chez les hommes, on a As Cotonou, Maec vbc, Espoir vbc, Uac Vbc et 2ASA vbc

A souligner que la Ligue que préside Grâce Gouda Saré à travers cette compétition, offre une chance à ses équipes de non seulement se préparer pour le haut niveau, mais d’y accéder en passant respectant les étapes. A l’issue de ce championnat, il y aura la phase nationale devant déterminer les équipes qui intégreront la ligue professionnel qu’organise depuis quelques déjà, le comité exécutif de la fédération béninoise de volley-ball que préside Ali Yaro.

Anselme HOUENOUKPO