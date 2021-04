Énième actions sociales pour la communauté musulmane du Bénin: L’ONG Oumoulkhaery offre des vivres et non vivres pour soutenir le jeûne

L’Imam de Sakété réceptionne le don

La communauté musulmane de Zogbodomey, Sakété, Sô-tchanhoué et Cotonou a reçu un important don de vivres et de non vivres ainsi que des enveloppes financières le dimanche 25 avril 2021. Ce don de l’Union des Femmes Musulmanes pour la Vertu (U.F.M.V) à travers l’ONG Oumoulkhaery vise non seulement à accompagner les fidèles musulmans en ce mois de « Ramadan », mais également à soutenir et montrer la responsabilité de l’islam dans le développement de la nation béninoise.

L’Union des Femmes Musulmanes pour la Vertu (U.F.M.V) a fait œuvre utile à Zogbodomey, Sakété, Sô-tchanhoué et à Cotonou. Avec un important don de vivres composé des sacs de riz et de sel, de parquets de sucre, des bidons d’huile, des boîtes de tomates et de non-vivres ainsi que des enveloppes financières, les femmes réunies au sein de ce creuset sont allées en ce mois de pénitence, soutenir leurs frères musulmans. Cette action de générosité s’inscrivant dans le cadre des œuvres humanitaires de l’ONG a été l’occasion pour la vice-présidente de l’U.F.M.V Mme Okétokaun Faïssatou épouse Bello de rappeler le rôle important que chacun des fidèles musulmans doivent jouer dans la préservation de la paix. Elle a donc encouragé les bénéficiaires à prier en faveur de la paix et la cohésion sociale et pour l’aboutissement des projets de développement au Bénin. « C’est une action que nous avions l’habitude de mener aux côtés de nos frères musulmans dans le mois saint de Ramadan » a-t-elle dit avant de poursuivre qu’au-delà du don, c’est une manière pour elle et son équipe de jeûner et de prier avec eux… Et leur demander aussi de prier pour l’ONG afin qu’Allah puisse soutenir leurs actions de développement. C’est le lieu pour le président du conseil des musulmans de la mosquée Zongo de Zogbodomey de reconnaître l’union fraternelle qui existe dans la religion islamique. Au nom des bénéficiaires, il a exprimé toute sa gratitude aux donatrices pour leur générosité. « ll me paraît étrange de voir les femmes uniquement autour de cette action. C’est pour la première fois depuis l’inauguration en 2009 de la mosquée Zogbodomey-Zongo que nous avons bénéficié de tels dons.» a-t-il précisé tout en implorant la miséricorde d’Allah afin que toutes les bénédictions accompagnent ces vaillantes femmes. À sa suite, l’Imâm de la mosquée, Arouna Amadou, a invité ses parents à formuler des bénédictions à l’endroit des donatrices avant de les encourager à poursuivre leurs œuvres de générosité. « Au nom de tous les musulmans de zogbodomey, nous vous souhaitons bonne chance et que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu bénisse abondamment vos petits moyens pour que d’autres en bénéficient autant.» va-t-il ajouter. Du côté des bénéficiaires de Sakété, l’Imâm Amoussa Ganiou de la mosquée lkossi en réceptionnant le don, a salué l’intelligence de ces femmes qui s’investissent quotidiennement pour le bien-être des populations. Tout heureux, il n’a pas manqué de prière et de rassurer les femmes de l’ONG que chaque fidèle aura sa part de ce don. Rappelons que les femmes de ce creuset ont, à la fin de la remise de don, donné des orientations aux populations afin que ce carême s’achève dans les meilleures conditions. Elles ont également promis revenir à toutes les fois que le besoin se fera sentir.

Alban Tchalla (Stag.)