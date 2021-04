Vie syndicale des travailleurs du Bénin: Le bureau du SYNTRACOM Abomey-Calavi renouvelé

La photo de famille de la nouvelle équipe dirigeante de SYNTRACOM Abomey-Calavi

Le syndicat des travailleurs de la commune d’Abomey-Calavi a fait son Assemblée générale statutaire ce samedi 24 avril 2021 à la mairie d’Abomey-Calavi. Placée sous le thème : «Le syndicalisme à l’épreuve de la gouvernance politique et économique à Abomey-Calavi dans un contexte de réformes politico-administratives», cette Assemblée générale a connu la présence des travailleurs militants de ladite commune et le soutien des confédérations syndicales du Bénin. Après le rapport d’activités du bureau sortant, un présidium composé de trois membres a été installé pour conduire l’élection du nouveau bureau. Les deux candidats aux postes de secrétaire général et trésorier général ont été élus à l’unanimité grâce à un vote par acclamation après lecture des textes réglementaires du SYNTRACOM Abomey-Calavi. Il s’agit de Archile Vigan élu au poste de Secrétaire général et Hervé Hounhoui au poste de Trésorier général. «Je voudrais vous dire que nous plaçons notre mandature sous le signe de la renaissance. Nous avons quitté loin et nous irons très loin. Et ce ne serait possible qu’avec votre participation. Soyez avec nous comme un seul homme et avec le soutien de l’exécutif, qui est le maire, l’autorité communale, nous allons relever les défis de la construction de notre commune», a indiqué Archile Vigan à l’Assemblée. Il a également souligné que cette construction ne peut être réalisée que par l’amélioration des conditions de vie et de travail. «Nous en sommes très conscients. Et ces conditions ne seront améliorées que lorsque nous aurons de ressources subséquentes. Pour cela, nous allons nous organiser et réaliser le suivi de la mobilisation des ressources, nous aurons à proposer des mesures à l’autorité communale», a laissé entendre le nouveau secrétaire général. Il a ensuite présenté la liste complète des nouveaux membres du Comité Directeur. Cette liste est composée comme suit : Archile Vigan au poste de Secrétaire général ; le Secrétaire Général Adjoint Romulus Faladé; le Secrétaire Administratif Jeanne Koubia ; le Secrétaire Administratif Adjoint André Assomgba ; le Trésorier Général Hervé Hounhoui ; le Trésorier Général Adjoint Expérance Anani ; le Secrétaire aux Affaires Sociales Brice Dossa ; le Secrétaire Adjoint aux Affaires Sociales Christel Minhinto ; le Secrétaire aux Revendications Espoir Dagba ; le Secrétaire Adjoint aux Revendications Richard Adoukonou ; le Secrétaire à la Formation Syndicale et à l’information Ignace Soglo ; le Secrétaire Adjoint à la Formation Syndicale et à l’information Romuald Lantokpodé ; le Secrétaire aux Affaires Culturelles et Sportives Abel Tiomon ; le Secrétaire Chargé de la Promotion Féminine Sylvie Houndékon ; le Secrétaire Adjoint Chargé de la Promotion Féminine : Sylvie Nonvidé ; le Secrétaire à l’Organisation Martial Minkpanou ; le Secrétaire Adjoint à l’Organisation Joseph Houéton. À ces membres, s’ajoutent trois autres. Il s’agit de : Richard Gnansounou, Monique Cadja Dodo et Koffi Noël Hounyè. Ils sont respectivement des Commissaires aux Comptes de SYNTRACOM Abomey-calavi Janvier Attindogbé et Nestor Agon. Cette nouvelle équipe dirigeante de SYNTRACOM Abomey-calavi a un mandat de 5 ans conformément aux textes du syndicat des travailleurs de la commune d’Abomey-Calavi.

Edwige Totin