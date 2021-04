Réélu pour un mandat de 5 ans à l’issue du scrutin du 11 avril 2021: Le président Patrice Talon prête serment le 23 mai prochain

Après la proclamation des résultats de l’élection présidentielle d’avril dernier, les regards sous réserve des résultats définitifs, sont désormais tournés vers le dimanche 23 mai 2021 pour la prestation de serment et l’investiture du candidat Patrice Talon vainqueur au premier tour de ce scrutin. Cette date de la cérémonie de prestation de serment est sous-tendue par la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que révisée par la loi n°2019-40 du 4 novembre 2019 en son article 153-3.

Candidat à sa propre succession, le président Patrice Talon rempile à la présidence de la république. C’est du moins ce qu’on peut retenir des résultats sortis des urnes et proclamés par les institutions compétentes en charge de l’organisation du scrutin du dimanche 11 avril dernier. Après ces résultats, le processus de la présidentielle de 2021 va connaître son épilogue avec la prestation de serment et l’investiture du candidat élu Patrice Athanase Guillaume Talon. Ainsi, comme le stipule la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que révisée par la loi n°2019-40 du 4 novembre 2019 en son article 153-3 dernier alinéa, le président Talon élu entre en fonction et prête serment le quatrième dimanche du mois de mai. À cet effet, le serment de l’homme sera reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l’Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes tel que prévu à l’article 53 nouveau de la loi fondamentale en vigueur. Au rythme de 21 coups de canon, va-t-il prononcer ce jour le serment dont la teneur suit : « Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté ; Nous Patrice Talon, président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement : de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s’est librement donnée ; de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées ; de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale; de préserver l’intégrité du territoire national; de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi ». Cette prestation de serment marquera l’entrée en fonction du président Patrice Talon ainsi que celle de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, qui a formé un duo avec le chef de l’État lors de l’élection présidentielle du 11 avril dernier. En attendant le 23 mai prochain, il faut dire que Patrice Talon investi le 06 avril 2016 pour son premier quinquennat aurait dû terminer son mandat et prêté serment mais il demeure toujours le président de la République. Certains tentent de soutenir qu’il y a un vide juridique mais cette question de rallonge de 45 jours du mandat du chef de l’Etat a été réglée à travers l’alinéa 2 de l’article 157-3 de la loi citée supra. Celui-ci dispose : « Le mandat du président de la République en exercice s’achève à la date de prestation de serment du président de la République élu en 2021, à 00 h ». Cette prorogation de quelques jours du mandat de Patrice Talon, faut-il le rappeler, a été décidée par le législateur, constituant ordinaire, en vue de gagner, dès 2026, le pari de l’organisation des élections générales à savoir la présidentielle, les législatives et les communales dans la même année électorale. Par ailleurs, signalons tout de même que la Cour des comptes devant laquelle, le président Patrice Talon devra prêter serment est déjà créée, il ne reste que la nomination et l’installation de ses membres. Il est donc fort probable que la Cour des comptes soit opérationnelle avant le 23 mai prochain.

Alban Tchalla (Stag.)