Grande caravane motorisée dans la commune d’Abomey-Calavi: Le maire Ahouandjinou et la coordination UP sortent l’artillerie pour un KO du duo Talon-Talata

Le maire Angelo Ahouandjinou saluant ici les populations

Le Maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Évariste Ahouandjinou en sa qualité de Superviseur communal UP en compagnie des Honorables députés Epiphane Honfo et Nestor Noutaï et les coordonnateurs communaux d’Abomey-Calavi ont donné le top pour une large mobilisation derrière le duo Talon-Talata. C’était ce mercredi 31 mars 2021 à travers une grande caravane motorisée à travers la ville d’Abomey Calavi et dans les communes de la 6eme circonscription électorale.

Toute la cité-dortoir a vibré aux couleurs jaunes du géant Baobab. Du siège de la supervision communale de Calavi, en passant par Akassato, Zinvié et Kpanroun, Godomey boucle la caravane avec un géant spectacle culturel et artistique sur le terrain de sport de Gbègnigan à Togoudo. En effet, Ils étaient très nombreux avec plus de 300 motos et d’une centaine de véhicules avec à bord des personnalités politiques et militants pour parcourir tout Abomey-Calavi sous le leadership éclairé du superviseur communal UP Angelo Ahouandjinou. Au nombre des personnalités politiques, figurent les Honorables députés Epiphane Honfo et Nestor Noutaï membres du bureau politiques UP; François-Thérèse Kora et Christelle Sènamy Dan membres de l’équipe de supervision communale ; Léon Kpobli, Christophe Ayissi, Liamidi de-Dravo, Sètondji Boco, Franck Doho, Patrice Hounye Aze, Daniel Hounton, Modeste Onidje, Arsène Dovoedo, Alphonse Sogadji, Pierre Gbegnon, Augustin Kegbo, Eric Kango, Pierre Zossou tous coordonnateurs communaux UP; Brice Fagbemi, Igor Alignon, Jeanne Assocle, Edmonde Fonton, Obed Couton, Thomas TAPE, Raoulf Yessoufou, tous membres des comités communaux de campagnes. Les jeunes leaders et femmes du grand Baobab d’Abomey-Calavi ne sont pas restés en marge de cette grande mobilisation.

Le message a été donc clair » Le développement, ça y est ! », » Tout Abomey-Calavi bloqué pour le premier tour K.O du duo Talon-Talata « . Un géant spectacle très riche en couleurs et prestations artistiques a été gracieusement offert à toute la population par l’équipe du grand artiste Koffi Aladé en collaboration avec le DG/FAC Gilbert Deou Male et du Maire Angelo Ahouandjinou sur le terrain de sport de Gbègnigan sis à Togoudo pour finir cette belle journée. Les regards sont tournés désormais vers les comités communaux de campagne dans les prochains jours. Pour dire que l’Union Progressiste confirme sa suprématie à travers ladite caravane dans la commune d’Abomey Calavi et met désormais toute la ville dortoir en ébullition.

Yannick SOMALON