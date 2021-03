Éliminatoires CAN Cameroun 2021: Les Ecureuils ont bien démarré leur regroupement

Les Écureuils lors de la séance d’entrainement du mardi

Les Ecureuils du Bénin jouent les supers Eagles du Nigéria, le samedi 27 mars 2021. Le 30 mars 2021, ils croiseront les sierras léonaises. Et pour aborder ces deux rencontres comptant respectivement pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, l’équipe que dirige Michel Dussuyer a entamé son regroupement. Et selon les informations de source proche de la sélection nationale, tous les joueurs convoqués sont au rendez-vous et s’entrainent déjà. Rien n’est à signaler en ce qui concerne l’état de santé des joueurs puisque «pas de blessé» a confié la même source. Les Ecureuils qui poursuivront leur plan de préparation établit par le sélectionneur pour leur permettre d’être d’aplomb d’abord contre le Nigéria à Cotonou et ensuite contre la Sierra Leone sont conscients de l’enjeu et travaillent déjà en conséquence. 2e du groupe L derrière le Nigéria, la sélection béninoise composée de trois gardiens de buts à savoir Saturnin Allagbé, Marcel Dandjinou et Fabien Farnolle, 8 défenseurs (Khaled Adénon, Moise Adilehou, Youssouf Assogba, Seidou Baraze, Cédric Hountondji, Emmanuel Imorou, David Kiki et Yohan Roche), 6 milieux de terrain à savoir Jordan Adeoti, Matteo Ahlinvi, Jérôme Bonou, Sessi d’Almeida, Rodrigue Kossi et Anaane Tidjani et bien sûr 6 attaquants (Jacques Bessan, Jodel Dossou, Marcellin Koukpo, Steve Mounié, Michael Poté et Cebio Soukou) entend maximiser sa chance de qualification. Les joueurs prennent alors très au sérieux le travail.

Gagner le Nigéria ?

C’est possible. Mais, le Nigéria reste le Nigéria. Il est un grand du continent qu’il faut prendre très au sérieux. D’ailleurs, Michel Dussuyer le sait et ne l’a pas caché. Lors de sa conférence de presse qu’il a animée le lundi dernier, il a souligné que certes la victoire place le Bénin sur un chemin royal, mais qu’il faut garder la tête froide. «Nous savons que le Nigéria est un grand du continent. Nous avons du respect pour le Nigéria mais nous avons aussi nos atouts. Nous aborderons le match avec beaucoup de sérieux et de détermination. Nous savons ce que nous avons à faire », avait-t-il déclaré avant de poursuivre «Un match nul contre le Nigéria sera une bonne performance». Il est clair que contre le Nigéria, à défaut d’une victoire, Michel et son équipe chercheront le partage des points pour aller terminer le job à Freetown.

La liste du Bénin

Gardiens : Saturnin Allagbé (Dijon/France), Marcel Dandjinou (JDR Stars/Afrique du Sud), Fabien Farnolle (Sidama Coffee/Ethiopie),

Défenseurs : Youssouf Assogba (Amiens/France), Seidou Barazé (Schiltigheim/France), Emmanuel Imorou (Evian/France) , David Kiki (PFC Montana / Bulgarie), Yohan Roche (Rodez/France), Cédric Hountondji (Clermont/France), Khaled Adénon (Avranches/France), Moise Adilehou (NAC Breda/Hollande)

Milieux : Rodrigue Kossi (Club Africain/Tunisie), Jordan Adéoti (Annecy/France) Sessi d’Almeida (Valenciennes/ France), Mattéo Ahlinvi (Nîmes/France), Jérôme Agossa (Djoliba /Mali) Anaane Tidjani (Menemenspor/Turquie)

Attaquants : Jodel Dossou (Clermont/France), Cèbio Soukou (Arminia Bielefeld/Allemagne), Marcellin Koukpo (CR Belouizdad/Algérie) Mickael Poté (Bandirmaspor/Turquie), Steve Mounié (Brest/France), Jacques Bessan (Olympique Béjià/Tunisie),

Anselme HOUENOUKPO