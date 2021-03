Lancement de l’ouvrage intitulé Convictions: Célestine Zanou appelle à mettre au centre du combat politique le sens des valeurs morales et éthiques

Célestine Zanou lance son ouvrage

Convictions. C’est le titre de l’essai lancé ce dimanche 28 février 2021 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. Il s’agit de l’œuvre publiée aux éditions SdD à Cotonou en janvier 2021 par Célestine Zanou, ancienne candidate à la présidentielle en 2006 et présidente du mouvement Dynamique du Changement pour un Bénin Debout. Etaient présents à cette cérémonie, outre l’auteur elle-même, des cadres et personnalités venus d’horizons divers. Ouvrage de 524 p., ce livre retrace l’expérience de celle qui fut directrice de cabinet d’Albert Tévoédjrè alors ministre chargé du plan et du développement. Elle fut aussi directrice du cabinet civil du président Mathieu Kérékou. Célestine Zanou y mène un exercice de réflexion sur la politique et le politique aussi bien au Bénin qu’en Afrique, sur l’aide publique au développement, le combat pour l’approche genre, etc. Elle s’interroge notamment sur ce qu’elle appelle la gouvernance par la faute, c’est-à-dire une gouvernance dont le principe est la faute et qui écarte d’emblée ceux à qui l’on n’a rien à reprocher. La question est bien de se demander s’il faut désespérer de la politique au Bénin dans ces conditions. « L’Afrique est en retard, dit l’auteur. Mais cela ne saurait expliquer que nous cherchions à rattraper les autres à n’importe quel prix. » Pour elle, il faut mettre au centre du combat politique le sens des valeurs morales et éthiques. « Nous ne devons pas aimer un bord politique plus que notre pays », dit-elle. L’ouvrage répond à la volonté de l’auteur de « laisser des écrits à la postérité », comme elle le dit elle-même, répondant ainsi à un triple devoir de mémoire, d’inventaire et de vérité. Economiste géographe de formation, Célestine Zanou milite pour un assainissement résolu des mœurs et des pratiques politique.

Olivier ALLOCHEME