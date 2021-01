Aménagement de l’embarcadère-débarcadère d’Abomey-Calavi: Le Maire Angelo Ahouandjinou sensibilise les usagers

Le Maire de la ville d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou

Le Maire de la ville d’Abomey-Calavi s’est rendu, le mercredi dernier, à l’embarcadère-débarcadère d’Abomey-Calavi. Cette descente a permis à l’autorité communale de visiter le site identifié pour abriter les travaux d’aménagement d’un nouveau site d’embarcadère-débarcadère au profit des populations d’Abomey-Calavi.

Selon les explications de l’Assistant chargé du Projet, Isaïe AKPOVI, l’aménagement du site de l’embarcadère de Ganvié s’inscrit dans le cadre du démarrage du grand projet «Réinventer la cité lacustre de Ganvié» dénommé en sous-projet «Mise en tourisme rapide de l’embarcadère». Ce projet consiste à prévoir un certain nombre de désengorgements au sein de l’embarcadère. Il s’agira en effet de créer un autre espace pour les riverains et vendeuses du marché d’une part et d’aménager l’ancien espace pour les touristes et les autorités qui prennent par l’embarcadère d’Abomey-Calavi d’autre part. Pour le Directeur des Services Techniques de la mairie d’Abomey-Calavi Dieudonné MEGNINOU, les études sont très avancées mais en attendant la réalisation effective de ce projet, le village lacustre continue d’accueillir des touristes. Il est donc normal et judicieux d’aménager le cadre pour qu’il soit plus assainir et plus accessible aux touristes. « Nous avons constaté que le seul embarcadère est utilisé à la fois par les populations, les vendeuses de poissons et les touristes. C’est pour permettre que les touristes aient beaucoup plus de facilité que le projet envisage de façon provisoire aménager un autre embarcadère pour les vendeuses de poissons et les marchands », a expliqué Dieudonné MEGNINOU. Au terme de sa visite, le Maire Angelo AHOUANDJINOU a sensibilisé les vendeuses qui se sont installées au bord des sites pour la libération des lieux en vue du démarrage des travaux.

Laurent D. KOSSOUHO