Projet PDAS/Ministère des Sports en collaboration avec la FIFA: La formation des encadreurs lancée ce mercredi

Les encadreurs en salle lors du lancement de la formation

Tous les encadreurs sportifs de Football des communes de l’Atlantique et du Littoral suivent depuis ce mercredi 6 janvier 2021, une formation dans le cadre de la mise en œuvre du programme de promotion et de développement des activités sportives (Ppdas). Ladite formation organisée par le gouvernement béninois en collaboration avec la fédération internationale de football association (FIFA), se déroule au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou. Ils sont donc près de 200 encadreurs sportifs à être à l’école des experts français de la FIFA, Pascal Blin et Jean Claude Lafargue. Au lancement qui a connu la présence de Donald Alexis AKAKPO, Directeur général de l’Office Béninois des Sports Scolaires et Universitaire (OBSSU), le coordonnateur du Projet, Dieudonné Mensah, a précisé que cette formation est fruit du partenariat entre le gouvernement béninois et la FIFA. C’est alors qu’il a invité les participants à profiter de ce moment de partage des connaissances.

Représentant l’institution qui gère le football mondial, Géraldine Heinen a déclaré que «c’est un honneur de pouvoir être avec au Bénin pour le lancement de cette formation». «Cette formation va être de haute qualité. Car, cela fait plusieurs mois que le travail est en train d’être fait pour mettre un bon projet sur de long terme en place », a-t-elle précisé avant d’ajouter que la FIFA compte sur le Bénin pour la réussite dudit projet. «Il faut qu’il y ait un suivi par rapport à tout ce programme dans les écoles. Ça nous conforte dans notre choix d’avoir choisi le Bénin comme projet pilote et nous espérons que grâce au succès de cette formation, nous pouvons répliquer ce type de programme dans d’autres pays», a-t-elle poursuivi.

Bellarminus Kakpovi, Secrétaire général du ministère des sports, représentant le ministre des sports, Oswald Homeky, a rassuré que toutes les dispositions ont été prises pour que les encadreurs soient bien outillés. «Cette formation, l’aboutissement d’un travail de l’ombre, permettra aux encadreurs de parfaire et de raffiner leurs connaissances dans la tâche des classes sportives », a-t-il souligné. «Dans quelques années, les résultats que nous aurons dans le sport ne seront plus le fruit du hasard mais plutôt la résultante et la conséquence d’un travail rigoureux et planifié puis mis en exécution avec détermination», a insisté Bellarminus Kakpovi qui pour finir, a invité les participants à suivre la formation avec détermination et beaucoup de sérieux.

A souligner que cette formation se déroule en deux phases. La première phase qui se tiendra du 6 au 8 janvier, est réservée aux encadreurs des communes de l’atlantique et du Littoral à Cotonou, et ceux des communes de l’Ouémé et Plateau, à Porto Novo. La seconde phase est programmée pour avoir lieu du 10 au 12 janvier à Natitingou, Parakou, Abomey et Lokossa pour les encadreurs de toutes les autres communes des autres départements.