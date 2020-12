Représentation de l’Union Européenne au Bénin: L’Ambassadrice Sylvia Hartleif succède à Oliver Nette

La nouvelle Ambassadrice de l’Union Européenne au Bénin Sylvia Hartleif et le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci

Sylvia Hartleif est la nouvelle Ambassadrice de l’Union Européenne au Bénin. Elle a été désignée en remplacement d’Oliver Nette à qui le Gouvernement a retiré l’agrément il y a quelque mois. La diplomate se chargera désormais de coordonner les actions de la Délégation de l’Union européenne au Bénin. Et déjà, ce mardi 1er décembre 2020, elle a présenté au Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci, les copies figurées des lettres de créances qui l’autorisent pleinement à représenter la Délégation de l’Union Européenne au Bénin. En attendant la cérémonie de présentation officielle de sa lettre de créance au Chef de l’État, Patrice Talon, ce qui lui permettrait de travailler pleinement au renforcement des liens d’amitiés et de partenariat de longues dates, l’Ambassadrice Sylvia Hartleif n’a encore fait aucune déclaration publique. Née le 8 août 1968, à Dortmund en Allemagne, Sylvia Hartleif a une riche expérience dans les domaines de la politique étrangère, de sécurité et défense de l’Union européenne, G7/G20, Alliance Afrique-Europe, Connectivité entre l’Europe et l’Asie. Elle est Diplômée de l’Université Harvard Kennedy School of Government, de Boston (États-Unis), Sylvia Hartleif y obtient un Master en Administration Publique après un Deuxième Examen d’État en Droit, à Hamburg en Allemagne et une Maîtrise de Droit à l’Université de Passau en Allemagne.

Laurent D. Kossouho