Entrepreneuriat : Boloré Logistics encourage la formation des jeunes de l’Orphelinat Claudio Migneco

Le Groupe Bolloré Transport & Logistics au Bénin a signé le 28 janvier 2022 un accord de partenariat avec l’orphelinat Claudio Migneco de l’enfance malheureuse. La signature a eu lieu au siège de l’entreprise à Cotonou, en présence de Venance Gnigla, Président Exécutif de Bolloré Transport & Logistics au Bénin et du Père Roger Medji, Promoteur de l’orphelinat Claudio Migneco de l’enfance malheureuse.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des actions solidaires menées en marge du Marathon Day, la course solidaire du Groupe Bolloré. Il vise à accompagner l’orphelinat dans la mise en œuvre d’un programme éducatif destiné aux jeunes pensionnaires en difficulté scolaire et prévoit plus précisément d’équiper le centre des métiers de l’orphelinat afin de leur donner la possibilité d’apprendre un métier manuel. « Nous sommes reconnaissants du soutien de Bolloré Transport & Logistics au Bénin envers l’orphelinat Claudio Migneco de l’enfance malheureuse. Ce partenariat servira de catalyseur au déploiement de notre programme éducatif en faveur de la jeunesse et permettra également de mettre en œuvre des actions concrètes axées sur le développement de compétences. », a déclaré Père Roger Medji, promoteur de l’orphelinat Claudio Migneco de l’enfance malheureuse. A son tour, le Président exécutif de Bolloré Transport & Logistics au Bénin, Venance Gnigla, a rappelé la vision sociale du Groupe. « À travers sa politique de mécénat, Bolloré Transport & Logistics s’engage à soutenir autant que possible les initiatives en faveur de l’éducation et de la jeunesse. Aujourd’hui, il est nécessaire d’encourager les nouvelles générations dans la poursuite de leurs études et de faciliter leur intégration sociale et professionnelle. Ce partenariat est un engagement formel de notre part pour contribuer aux efforts d’encadrement de la jeunesse béninoise. », a-t-il déclaré. Créé en 2016 à l’initiative de Cyrille Bolloré, Président-directeur général du Groupe Bolloré, le Marathon Day rassemble chaque année au mois de septembre, l’ensemble des collaborateurs du Groupe Bolloré à travers le monde. En 2021, pour sa 5ème édition, il a réuni plus de 14 000 collaborateurs dans 85 pays. Lors des précédentes éditions, Bolloré Transport & Logistics au Bénin avait fait don notamment à quatre écoles béninoises situées dans des localités lacustres de plusieurs barques sécurisées ainsi que de gilets de sauvetage pour faciliter le transport des élèves vers leurs écoles.

À propos de Bolloré Transport & Logistics au Bénin

Bolloré Transport & Logistics au Bénin est un partenaire portuaire et logistique de référence au Bénin. Opérateur du premier réseau de logistique intégré en Afrique, Bolloré Transport & Logistics multiplie les efforts et les investissements pour accélérer l’intégration de l’Afrique dans le marché mondial. Au Bénin, l’entreprise emploie près de 1 300 personnes à travers 5 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs ferroviaire, logistique et maritime (consignation, manutention, transit). Confiant dans le potentiel de développement du pays, Bolloré Transport & Logistics investit sur le long terme au Bénin.

Rastel DAN