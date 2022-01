 Animation de la vie politique: Silence mystérieux de Candide Azannaï !

Il y des voix virevoltantes et vigoureuses qui font défection depuis peu. L’opinion publique se fait davantage interrogative sur le cas particulier de Candide Azannaï, le truculent opposant au régime Talon, depuis qu’il a tourné dos à son excellent ex-ami et homme d’affaires. Que devient le leader numéro du mouvement « La Résistance » et du parti Restaurer l’Espoir ? Silence radio de son entourage aussi. Non seulement, ses points de presse momentanés, taillés sur mesure ont déserté le forum, encore moins, ses post Facebook réguliers sur l’actualité politique nationale. Il y a pourtant tant de sujets qui devraient l’intéresser en ce moment, s’il conserve toujours sa posture d’opposant farouche d’avant. Candide Azannaï , ex ministre de la défense de Patrice Talon, ne dit plus rien depuis la dernière présidentielle 2021, alors qu’aux semaines et mois précédents, il avait toujours du répondant. Il réagissait, inlassable, contre tout ce qui se décide sous la rupture qu’il couvait avec les mêmes mots : « l’autoritarisme excessif », « accaparement de tous les leviers de la République… », Quantum, quanta. Le même Candide Azannaï se tait désormais, du moins depuis un certain temps, alors que bien de béninois continuent de l’espérer réagir pour en savoir un peu plus sur ses appréciations de l’évolution de l’Etat béninois avec le renouvellement du quinquennat de Patrice Talon, les nombreuses nouvelles réformes et mesures entreprises. Entre autres, les réformes structurelles sur la décentralisation, la nouvelle loi des finances année 2022, le nouveau Code général des impôts, les faits d’insécurité relatifs surtout aux attaques djihadistes … Il était quasi impensable qu’un Candide Azannaï , n’en pipe mot à une certaine époque. Une question assez sensible comme « le hautement social », socle du nouveau quinquennat du président Talon, ne devrait jamais passer lettre morte dans le laboratoire de réflexologie de Candide Azannaï . Il aurait, en d’autres temps, se référer même à de grands penseurs philosophes pour décortiquer ce « hautement social » dans toutes ses dimensions, politico-philosophiques, idéologiques, en le liant ou en le déliant même de certains courants philosophiques célébrissimes qui y font foi. Un « hautement social » tel qu’il le pense, en tant que Candide Azannaï , tel qu’il devrait être dans les normes socio-politiques idéales et tel qu’il pourrait s’opérer sous Patrice Talon, de ses regards d’opposant. Mais Il préfère apparemment se muer dans un lourd silence qui commence par susciter des questionnements. Est-il désarmé face à la force d’action de Talon et les succès non moins importants de sa gouvernance dans plusieurs domaines ? Défection momentanée ou reculade tactique ? Seul Candide Azannaï peut définir sa posture actuelle.

Christian TCHANOU