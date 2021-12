Renforcement du système électrique au Bénin: Jean-Claude Houssou constate l’évolution des travaux dans l’Atlantique et le Littoral

Le Ministre de l’énergie Dona Jean-Claude Houssou a effectué le mardi 21 décembre 2021 une mission de terrain dans les départements de l’Atlantique et du Littoral pour constater le niveau d’avancement des travaux des infrastructures dédiées au renforcement du système électrique au Bénin mais aussi pour procéder à la remise de plusieurs lots de matériels.

La première étape de la visite est le site de la Zone Économique Spéciale (Z.E.S) de Glo-Djigbé dans la commune d’Abomey-Calavi. Après une brève présentation des mesures sécuritaires prises sur le site qui a entraîné zéro accident, zéro incident après plus de 80.000 heures de travail, le Ministre a eu droit à un point global du niveau d’avancement des travaux de raccordement électrique de la ZES de Glo-Djigbé. Il ressort des explications du Directeur Projet Padsbee de Vinci Énergies, Abderrahim Gherda que le poste 160/20KV qui doit alimenter la Zone Économique Spéciale est à un taux d’exécution de 91%. Il affirme livrer le chantier à bonne date, fin décembre 2021. Il confie néanmoins que compte tenu du niveau d’exigence des autorités béninoises, c’est pour la toute première fois que le groupe Vinci Énergies réalise une infrastructure majeure de ce niveau d’envergure en moins de six mois.

Au terme de la visite des installations, le chargé de mission du Préfet de l’Atlantique, Bernard Zannoudaho se réjouit : « Notre département est honoré parce que nous avons constaté que le rythme est vraiment accéléré pour le bonheur de nos populations ». « Nous avons eu un délai de 31 décembre 2021. Nous sommes très heureux que le Ministre même constate que nous tenons ce délai en respectant les mesures et standards internationalement reconnus notamment en matière technique, de sécurité et des mesures environnementales » a laissé entendre le DG/Ceb Karimou Chabi Sika.

Le DG/Sbee par intérim Francis Perani se dit très heureux de voir ce chantier se concrétiser : « Il y a des départs de 20.000 Volts qui vont nous permettre après transformation, d’alimenter les localités avoisinantes. La SBEE est toujours heureuse d’étendre son réseau et d’augmenter sa base clients ». « Ce que j’ai vu ce matin me conforte que l’objectif fin d’année 2021 sera tenu. Je félicite tous les acteurs impliqués. Cette infrastructure est plus que majeure car elle doit alimenter la Z.E.S Glo-Djigbé qui est le maillon principal du début de la véritable industrialisation de notre pays. Je vous invite à maintenir la cadence » a déclaré le Ministre Dona Jean-Claude Houssou.

À pas de charges, la délégation conduite a été accueillie au Commissariat de Houèto, dans l’arrondissement de Togba par le Maire Angelo Ahouandjinou pour la remise, à ce Commissariat, de matériels bureautiques, des tables, des fauteuils directeurs, des matelas…etc. constituant les retombées en termes d’impacts sociocommunautaires du projet de construction de la Centrale thermique duel fuel Maria-Gléta 1. En présence du représentant du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, le Ministre de l’énergie a invité les bénéficiaires à un bon usage. Il a appelé à veiller sur les installations de la Centrale. Même exercice au Centre de Santé de Maria-Gléta où le personnel soignant a bénéficié d’un conteneur 40 pieds de matériels et un bâtiment annexe flambant neuf. Cette phase de la visite s’est terminée par la présentation en réelle du réseau Basse Tension et moyenne Tension de plus de 45 km, déployé dans les localités autour de la centrale électrique de Maria Gléta 1, afin d’augmenter l’accès à l’électricité à la population d’une part et endiguer les phénomènes de toiles d’araignée dans la zone d’autre part. Rappelons que cette initiative constitue les retombées en termes d’impacts sociocommunautaires de la construction de la centrale sur son environnement.

Ensuite, du poste source de Cococodji, le Ministre s’est rendu au poste source de Fidjrossè dans le département du Littoral où il a été accueilli par la 3ème adjointe au Maire, représentant le Maire. Une visite des installations a été effective sous la conduite du Coordonnateur MCA-Bénin en présence du Coordonnateur résident du Millenium Challenge Corporation. Ces nouveaux postes de transformation de l’énergie électrique, numérique et de dernière génération, vont apporter une meilleure stabilité à la tension délivrée par la Sbee et donc améliorer conséquemment la qualité des services rendus aux clients. La révolution énergétique est en marche au Bénin grâce au Président Patrice Talon, a conclu Dona Jean-Claude Houssou.

Il est à noter que cette visite a eu lieu en compagnie de quelques membres du cabinet du ministre, du Directeur Général par intérim de la Sbee, du Directeur Général de la Communauté Électrique du Bénin, du Directeur Général de la Société Béninoise de Production d’Electricité, du Coordonnateur du projet MCA-Benin II, du Représentant Résident du Mcc, du représentant de l’Agence Française de Développement, représentant également pour l’occasion, l’Union Européenne.

Wandji A.