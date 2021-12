Championnat d’Afrique de boxe Wpbf: Clément Loko garde sa couronne

Parti de Cotonou pour la Cote-d’Ivoire où, il a rendez-vous sur le ring avec le Nigérian Semiu Olamoyero Adetunji, Clément Loko alias La Panthère a assuré. Certes, il n’a pas mis KO son adversaire, mais, plus précis, il aura été dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 décembre 2021. C’est le verdict rendu par les juges de la partie. Eh bien, le boxeur béninois qui mettait son titre en jeu avec comme objectif de le conserver a tout simplement réussi son coup. Plus agile, il a assené les bons coups au Nigérian au point où, au décompte final, il en a totalisé 293 contre 278. Ce qui lui permet non seulement de gagner le combat, mais surtout de conserver définitivement sa couronne Wpbf (World Professionnel Boxing Fédération). Avec cette conservation de son titre de champion d’Afrique, le Béninois Clément Loko intègre le top 20 des éliminatoires du championnat du monde francophone version Wbc.

Anselme HOUENOUKPO