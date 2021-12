Célébration de son anniversaire ce lundi 29 novembre 2021: Le Président Soglo fortement honoré par la classe politique

Le Président Nicéphore Soglo coupant le gâteau d’anniversaire

L’ancien Président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo a célébré le lundi 29 novembre 2021 son 90ème anniversaire. À l’occasion, des convives estimés à une cinquantaine se sont rendus à son domicile pour lui témoigner non seulement leur affection et vives considérations, mais surtout pour célébrer les mérites du patriarche. Parmi ces cadres et grandes personnalités politiques, figurent en tête les anciens ministres de l’ancien président dont notamment les ministres du gouvernement du renouveau démocratique Paulin Hountondji, Aziadomè Kogblevi, le ministre Théodore Holo, représenté par son épouse, Me Gracia Noutais Holo, l’ancien député et premier questeur de l’assemblée nationale, He Maxime Houédjissin alias Dah Woudji-Woudji, des acteurs proches de l’Opposition dont notamment Alexandre Hountondji, Tamègnon Joseph. L’épouse du Professeur Joël Aïvo, la mère de Réckya Madougou et biens d’autres personnalités ont honoré de leur présence à cette célébration des 90 ans de l’ancien chef de l’Etat béninois. En plus des nombreux appels téléphoniques et des messages de félicitations qu’il a reçu des quatre coins du monde, Nicéphore Soglo a été gratifié de présents par quelques amis qui lui ont souhaité d’être endurant malgré l’absence de Maman Rosine Au-delà de son message à l’endroit des détenus, notamment l’ancienne Ministre Réckya Madougou et Joël Aïvo, la veille de son anniversaire, le Président Soglo a donc partagé ces instants de bonheur avec ses proches de l’Opposition et ceux des personnes en détention pour diverses raisons. Par cet acte, il montre son soutien aux détenus. En invitant Madame Aïvo et la mère de Madougou, l’ancien Chef de l’Etat Nicéphore Soglo exprime d’ors et déjà son affection envers les détenus et à leurs proches et son attachement à la classe politique de l’Opposition. Premier Président de la République élu à l’ère du Renouveau démocratique et combattant pour la démocratie au Bénin, le Président Nicéphore Dieudonné Soglo malgré le décès de son épouse continue le combat.

Alban Tchalla (Stag.)