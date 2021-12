Projet de budget Gestion 2022 du ministère du Cadre de Vie: Le ministre Tonato décroche l’aval des députés pour les projets structurants

Pour l’exécution de son plan d’action en 2022, le ministère du Cadre de Vie a bénéficié d’une enveloppe budgétaire globale de 170 milliards FCFA. Une dotation en hausse de 68,06% par rapport à celle de 2021 qui s’élève à 101 302, 535 millions FCFA que le Ministre José-Didier Tonato a justifié par la poursuite et l’achèvement des grands chantiers déjà entamés dans le secteur, depuis 2016. C’était lors de son passage devant la commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

Afin de consolider les acquis majeurs et renforcer la dynamique en cours en matière d’amélioration du cadre de vie des Béninois, un plan d’actions 2022-2024 élaboré en adéquation avec les orientations de la 2ème génération du PAG 2021-2026 et des ODD n° 11 à 15 a été mis sur pied. Ces actions devront contribuer directement à la mise en œuvre et au suivi des réformes et projets structurants en l’occurrence les projets phares du Programme d’Actions du Gouvernement relevant du secteur ‘’cadre de vie’’. Et pour son exécution, l’institution pilotée par le Ministre José-Didier Tonato a bénéficié d’une enveloppe budgétaire globale de

170 252, 035 millions FCFA dont 8 460, 946 millions FCFA, soit 4,97% pour les dépenses ordinaires et 161 791, 089 millions FCFA, soit 95,03% pour les dépenses en capital. Une dotation en hausse de 68,06% par rapport à celle de 2021 qui s’élève à 101 302, 535 millions FCFA et dépasse par ailleurs toutes les autres prévisions budgétaires des exercices antérieurs. Selon les explications du Ministre José-Didier Tonato, cet accroissement se traduit par la poursuite et la consolidation des réformes et des projets structurants du dernier quinquennat tels que : l’Asphaltage, l’assainissement pluvial de Cotonou et des villes secondaires, la construction des équipements marchands, la gestion intégrée des déchets, boues de vidange et eaux usées dans les grandes villes du Bénin, le Programme de Protection du Littoral contre l’Erosion Côtière, la construction des bâtiments administratifs, le programme des 20.000 logements, le Programme national de conservation de la biodiversité et de gestion durable des forêts, aires protégés et terres, etc.

Déconcentration, renforcement des capacités et autres grands chantiers

Outre le volet relatif à la construction d’infrastructures, d’importants chantiers seront également entamés à compter de l’an prochain au ministère du Cadre de Vie. Dans le domaine de la gestion par objectif axée sur les résultats et de budgétisation, le MCVDD a adopté une stratégie managériale qui se base sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation périodique des outils opérationnels de planification et de gestion, et le renforcement des capacités des acteurs en charge de la mise en œuvre des actions. Cette stratégie consiste également à l’adaptation de la déconcentration des services du Ministère à la consolidation de la décentralisation avec la mise en œuvre de son Plan Décentration et Déconcentration (P2D) 2020-2024. Des 16 recommandations de l’Assemblée nationale issues de la session budgétaire de la gestion 2021, 9 ont entièrement été exécutées, à savoir : accélérer les projets d’assainissement des villes secondaires hérités de l’ancien régime, cartographier la phase B de l’asphaltage, accélérer les travaux du Projet PAVICC, impliquer les élus dans la mise en œuvre de l’IEC, associer les artisans compétents locaux dans l’embellissement intérieur et extérieur de notre pays, cartographier les marchés urbains et ruraux de la phase B, initier un programme d’urgence pour arrêter l’érosion pluviale le long du fleuve Mono berge sud prioritairement à la hauteur de la ville historique d’Athiémé afin de sauver ce qui reste des reliques coloniales dans cette ville, prendre les mesures nécessaires pour renforcer la lutte contre la pollution sonore et enfin, revoir la politique d’insertion des personnes en situation de handicap. Il faut également noter que l’année 2022 se caractérise par le démarrage effectif des actions du secteur inscrites dans le PAG 2021-2026 avec l’opérationnalisation de l’assistance à la Maîtrise d’Ouvrage à tous les autres secteurs de développement du pays, notamment ceux connexes au cadre de vie : santé, sports, tourisme, commerce, sécurité et défense. Il y a aussi l’opérationnalisation effective à partir de cette année cible des réformes budgétaires induites par la Loi organique relative aux Lois de Finances. Au terme de cette présentation, les députés de l’Assemblée nationale ont salué les grands chantiers prévus pour l’an prochain. Ils ont félicité le Ministre du Cadre de Vie José-Didier Tonato pour ses nombreuses actions à la tête de son institution et ont souhaité que ses actions impacts également les autres régions du pays en vue d’offrir un meilleur cadre de vie aux populations béninoises.

Rastel DAN